Прах Русланы Писанки перезахоронили в Киеве: стала известна причина

Стала известна причина такого решения

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в немецкой больнице 19 июля 2022 года. 56-летняя звезда лечилась там от онкологии, которая очень быстро поразила организм. Прах Русланы отпевали в Киеве, он хранился в крипте Спасо-Преображенского собора, однако теперь муж покойной телезвезды Игорь Исаков решил предать его земле и поставить памятник.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал друг и коллега Русланы Писанки Егор Гордеев. По его словам, к нему обратилась знакомая, которая хотела принести цветы к урне с прахом Русланы, но не нашла ее в колумбария Спасо-Преображенского собора.

Как оказалось, муж телеведущей уже перезахоронил прах жены, чтобы она присоединилась к своим родным.

"Звонил по телефону муж Руси Игорь Исаков. Спокойный и облегченный: "Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора взойти и спокойно пойти дальше", — рассказал Егор Гордеев.

Отметим, что Руслана Писанка отправилась в Германию после начала полномасштабной войны в Украине. Там она обратилась к врачам с больной ногой, которую повредила во время спектакля. Однако, в ходе обследования выяснилось, что у телеведущей онкологическое заболевание, которое не поддается лечению. Руслана Писанка буквально "сгорела" от рака за короткое время.

Ранее "Телеграф" рассказывал малоизвестные факты об украинской актрисе и телеведущей Руслане Писанке. Оказалось, что даже фамилия у нее не ПисанкА, а ПисанкО.