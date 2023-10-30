Прах Руслани Писанки перепоховали у Києві: стала відома причина

Стала відома причина такого рішення

Відома українська актриса та телеведуча Руслана Писанка померла у німецькій лікарні 19 липня 2022 року. 56-річна зірка проходила там лікування від онкології, яка дуже швидко вразила організм. Прах Руслани відспівували у Києві, він зберігався у крипті Спасо-Преображенського собору, проте тепер чоловік покійної телезірки Ігор Ісаков вирішив віддати його землі та поставити пам’ятник.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів друг та колега Руслани Писанки Єгор Гордєєв. За його словами, до нього звернулася знайома, яка хотіла принести квіти до урни з прахом Руслани, але не знайшла її у колумбарії Спасо-Преображенського собору.

Як виявилось, чоловік телеведучої вже перепоховав прах дружини, щоб вона приєдналася до своїх рідних.

"Дзвонив телефоном чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений: "Руся тепер вдома. Разом із батьком, мамою, братом та родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Настав час зійти і спокійно йти далі», — розповів Єгор Гордєєв.

Зазначимо, що Руслана Писанка поїхала до Німеччини після початку повномасштабної війни в Україні. Там вона звернулася до лікарів із хворою ногою, яку пошкодила під час вистави. Проте, в ході обстеження з’ясувалося, що телеведуча має онкологічне захворювання, яке не піддається лікуванню. Руслана Писанка буквально "згоріла" від раку за короткий час.

Раніше "Телеграф" розповідав маловідомі факти про українську актрису та телеведучу Руслан Писанку. Виявилося, що навіть прізвище у неї не ПисанкА, а ПисанкО.