Померла телеведуча Руслана Писанка

У телеведучої було діагностовано тяжку хворобу.

У вівторок, 19 липня, стало відомо, що на 57-му році пішла з життя відома українська актриса та телеведуча Руслана Писанка. Останні місяці теледіва боролася з тяжкою хворобою, яку, на жаль, не змогла побороти.

Як повідомляє "ТСН", після російського вторгнення Руслана виїхала до Німеччини, і вже там лікарі діагностували у неї тяжку хворобу. Що це саме — невідомо, проте це захворювання і забрало життя телеведучої

"Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася у слухавку, будувала плани на майбутнє. Але хворобу сьогодні вночі нашу Русю забрала", — повідомляє колектив "Сніданку з 1+1".

Зазначимо, що перші "дзвіночки" про те, що телеведуча хвора з’явилися ще в лютому, коли Писанка під час вистави "Потяг "Одеса-мама" раптово знепритомніла, чим дуже налякала публіку. Тоді телеведуча зазначила, що впала, бо не змогла вчасно зманеврувати, адже танцювала на підборах, або просто оступилася. В результаті — перелом ноги зі зміщенням.

Раніше "Телеграф" писав, що 11 липня пішов із життя український актор театру та кіно Юрій Миколайович Мажуга. Артисту було 91 рік.