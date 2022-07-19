Справжнє прізвище Руслани не Писанка: маловідомі факти про українську актрису та телеведучу

Факти із життя 56-річної Руслани Писанки, про які мало хто знав

У вівторок, 19 липня, українців шокувала новина про смерть відомої української актриси та телеведучої Руслани Писанки. Зірці було лише 56 років.

У телеведучої було діагностовано важку хворобу, яку, на жаль, вона не змогла побороти. Писанки не стало в Німеччині, куди вона виїхала після повномасштабного російського вторгнення і де лікувалася останні місяці.

"Телеграф" розповідає про маловідомі факти з життя улюбленої ведучої мільйонів українців Руслани Писанки.

Справжнє прізвище актриси не Писанка, а Писанко

Руслана Ігорівна Писанко народилася 17 листопада 1965 року у Києві. Мало хто знає, що справжнє прізвище актриси не Писанка, а Писанко. Напевно, люди завжди робили помилку у вимові, тому актриса дещо змінила його.

Батько актриси – відомий радянський кінооператор Ігор Писанко. За своє життя він здобув багато професійних нагород.

Батько Руслани Писанки – Ігор Писанко

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За освітою Руслана – режисер

Надихнувшись прикладом батька, Руслана Писанка закінчила театральний виш, факультет режисури та телебачення Київського державного інституту культури. Здобувши освіту режисера, Писанка, однак, захотіла бути у кадрі, а не створювати фільми.

Після закінчення університету актриса зіграла в еротичній комедії "Кілька любовних історій" (1994). У кіно найбільш відома ролями у стрічках "Москаль-чарівник", "Вогнем та мечем", "Таксі для ангела", "Чорна порада".

Протягом 7 років була найяскравішою ведучою прогнозу погоди. Після цього Руслана Писанка здобула широку популярність. "Погоду від Руслани" вона вела й у шоу "Твій день" на телеканалі "1+1".

Спізнилась на побачення на 5 годин

З першим чоловіком телеоператором Іваном Руслана Писанка прожила понад 5 років у цивільному шлюбі. З другим чоловіком, бізнесменом Ігорем Ісаковим, вона познайомилася у соціальній мережі.

На перше побачення, що відбулося у 2009 році, зірка українського шоубізнесу запізнилася на 5 годин, проте чоловік таки дочекався Писанку і вже у 2012 році стало відомо про їхнє таємне весілля.

Актриса так і не стала мамою, про що розповіла у 7 сезоні шоу на каналі СТБ "Зважені та щасливі", куди прийшла разом із чоловіком. Писанка зізналася, що час, коли про материнство варто було думати, вже минув, а народжувати у її віці вже може бути критично для здоров’я.

До речі, на проєкті зірці вдалося за 8 місяців схуднути на 42 кілограми.

Зазначимо, що перші "дзвіночки" про те, що телеведуча хвора, з’явилися ще в лютому, коли Писанка під час вистави "Потяг "Одеса-мама" раптово знепритомніла. Тоді телеведуча зазначила, що впала, бо не змогла вчасно зманеврувати, адже танцювала на підборах, або просто оступилася, а в результаті — перелом ноги зі зміщенням.

Раніше "Телеграф" писав, що 11 липня пішов із життя український актор театру та кіно Юрій Миколайович Мажуга. Артисту було 91 рік.