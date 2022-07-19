Настоящая фамилия Русланы не Писанка: малоизвестные факты об украинской актрисе и телеведущей

Факты из жизни 56-летней Русланы Писанки, о которых мало кто знал

Во вторник, 19 июля, украинцев шокировала новость о смерти известной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки. Звезде было всего 56 лет.

У телеведущей была диагностирована тяжелая болезнь, которую, увы, она не смогла побороть. Писанки не стало в Германии, куда она выехала после полномасштабного российского вторжения и где лечилась последние месяцы.

"Телеграф" рассказывает о малоизвестных фактах из жизни любимой ведущей миллионов украинцев Русланы Писанки.

Настоящая фамилия актрисы не Писанка, а Писанко

Руслана Игоревна Писанко родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Мало кто знает, что настоящая фамилия актрисы не Писанка, а Писанко. Наверное, люди всегда совершали ошибку в произношении, поэтому актриса несколько изменила его.

Отец актрисы — известный советский кинооператор Игорь Писанко. За свою жизнь он получил много профессиональных наград.

Отец Русланы Писанки - Игорь Писанко

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По образованию Руслана – режиссер

Вдохновившись примером отца, Руслана Писанка окончила театральный вуз, факультет режиссуры и телевидения Киевского государственного института культуры. Получив образование режиссера, Писанка, однако, захотела вставать в кадре, а не создавать фильмы.

После окончания университета актриса сыграла в эротической комедии "Несколько любовных историй" (1994). В кино наиболее известна ролями в лентах "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом", "Такси для ангела", "Черный совет".

На протяжении 7 лет была самой яркой ведущей прогноза погоды. После этого Руслана Писанка получила широкую известность. "Погоду от Русланы" она вела и в шоу "Твой день" на телеканале "1+1".

Опоздала на свидание на 5 часов

С первым мужем телеоператором Иваном Руслана Писанка прожила более 5 лет в гражданском браке. Со вторым мужем, бизнесменом Игорем Исаковым, она познакомилась в социальной сети.

На первое свидание, состоявшееся в 2009 году, звезда украинского шоу-бизнеса опоздала на 5 часов, однако мужчина таки дождался Писанку и уже в 2012 году стало известно об их тайной свадьбе.

Актриса так и не стала мамой, о чем рассказала в 7 сезоне шоу на канале СТБ "Взвешенные и счастливые", куда пришла вместе с мужем. Писанка призналась, что время, когда о материнстве стоило думать, уже прошло, а рожать в ее возрасте уже может быть критически для здоровья.

К слову, на проекте звезде удалось за 8 месяцев похудеть на 42 килограмма.

Отметим, что первые "звоночки" о том, что телеведущая больна, появились еще в феврале, когда Писанка во время спектакля "Поезд "Одесса-мама" внезапно потеряла сознание. Тогда телеведущая отметила, что упала, потому, что не смогла вовремя сманеврировать, ведь танцевала на каблуках, или же просто оступилась. В результате — перелом ноги со смещением.

Ранее "Телеграф" писал, что 11 июля, ушел из жизни украинский актер театра и кино Юрий Николаевич Мажуга. Артисту был 91 год.