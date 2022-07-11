Умер народный артист Украины

Украинского актера Юрия Мажуги не стало на 92 году жизни

В понедельник, 11 июля, ушел из жизни украинский актер театра и кино Юрий Николаевич Мажуга. Народному артисту Украины было 91 год.

О смерти артиста сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Там Юрий Мажуга преподавал.

"Печальное известие… На 92 году жизни ушел в свет народный артист Украины, профессор Первой кафедры актерского искусства и режиссуры драмы КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого, актер Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, действительный член (академик) Национальной академии искусств Украины Юрий Николаевич Мажуга", — сообщает пресс-служба.

Что известно о Юрие Николаевиче Мажуге

Родился будущий актер в Киеве 13 апреля 1931 года. Детство Мажуги прошло в Киеве, на Алтае, в Макарове и Одессе, пишет day.kyiv.ua. В 1953 году окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко‑Карого и был принят в труппу Киевского академического Театра русской драмы имени Леси Украинки, на сцене которого прослужил до самой смерти.

70 лет своей жизни Юрий Мажуга отдал театральной сцене родного театра и почти 60 – педагогической деятельности. С 1979 по 2015 год был художественным руководителем обучающих групп, а в последние годы своей жизни преподавал мастерство актера. В последний раз выходил на сцену 15 лет назад.

Мажуга прославился ролями в фильмах "Убить шакала" и "Казаки уходят", "Город зажигает огни", "Миргород и его обитатели" и другие. В 2001 году актер сыграл пана Голову в новогоднем мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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