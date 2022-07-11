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Умер народный артист Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На фото - Юрий Николаевич Мажуга Новость обновлена 11 июля 2022, 15:37
На фото - Юрий Николаевич Мажуга

Украинского актера Юрия Мажуги не стало на 92 году жизни

В понедельник, 11 июля, ушел из жизни украинский актер театра и кино Юрий Николаевич Мажуга. Народному артисту Украины было 91 год.

О смерти артиста сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Там Юрий Мажуга преподавал.

"Печальное известие… На 92 году жизни ушел в свет народный артист Украины, профессор Первой кафедры актерского искусства и режиссуры драмы КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого, актер Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, действительный член (академик) Национальной академии искусств Украины Юрий Николаевич Мажуга", — сообщает пресс-служба.

Что известно о Юрие Николаевиче Мажуге

Родился будущий актер в Киеве 13 апреля 1931 года. Детство Мажуги прошло в Киеве, на Алтае, в Макарове и Одессе, пишет day.kyiv.ua. В 1953 году окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко‑Карого и был принят в труппу Киевского академического Театра русской драмы имени Леси Украинки, на сцене которого прослужил до самой смерти.

юрий мажуга
юрий мажуга

70 лет своей жизни Юрий Мажуга отдал театральной сцене родного театра и почти 60 – педагогической деятельности. С 1979 по 2015 год был художественным руководителем обучающих групп, а в последние годы своей жизни преподавал мастерство актера. В последний раз выходил на сцену 15 лет назад.

Мажуга прославился ролями в фильмах "Убить шакала" и "Казаки уходят", "Город зажигает огни", "Миргород и его обитатели" и другие. В 2001 году актер сыграл пана Голову в новогоднем мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

юрий мажуга

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