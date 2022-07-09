Умер актер из легендарного сериала "Клан Сопрано"

В США скончался актер Тони Сирико

В США скончался американский актер Тони Сирико, более всего известный по роли Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано". Мужчины не стало в пятницу, 8 июля.

Об этом пишет The Hollywood Reporter. Говорится, что Сирико скончался на 80 году жизни в доме престарелых в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Причина смерти знаменитости не раскрывается. Последние годы актер страдал слабоумием.

У Тони Сирико остались дочь Джоанна, сын Ричард и брат Роберт.

Что известно о Тони Сирико

Тони Сирико родился в Нью-Йорке, США. Дебютировал в 1974 году в драме "Безумный Джо" с Генри Винклером в главной роли. Широкую известность Сирико получил благодаря ролям в таких проектах, как "Клан Сопрано", где он сыграл Поли Галтиери, "Славные парни" , "Земля полицейских" и " Микки Голубые глаза". Часто снимался у режиссера Вуди Аллена ("Пули над Бродвеем", "Могущественная Афродита", "Все говорят, что я люблю тебя", "Деконструкция Гарри", "Знаменитости" и "Колесо чудес").

Тони Сирико в образе героя сериала "Клан Сопрано" Поли Галтиери

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти Юрия Шатунова. Бывшего солиста группы "Ласковый май" не стало в возрасте 48 лет. По предварительным данным, причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач. Позже певицу Наташу Королеву раскритиковали за попытку заработать на фоне смерти Шатунова.