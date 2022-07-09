Рус

Помер актор із легендарного серіалу "Клан Сопрано"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
У віці 79 років не стало Тоні Сіріко Новина оновлена 09 липня 2022, 14:47
У віці 79 років не стало Тоні Сіріко

У США помер актор Тоні Сіріко

У США помер американський актор Тоні Сіріко, найбільш відомий за роллю Полі Галтієрі в серіалі "Клан Сопрано". Чоловіка не стало в п’ятницю, 8 липня.

Про це пише The Hollywood Reporter. Говориться, що Сіріко помер на 80 році життя в будинку для людей похилого віку у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Причина смерті знаменитості не розкривається. Останні роки актор страждав на недоумство.

У Тоні Сіріко залишилися дочка Джоанна, син Річард та брат Роберт.

Що відомо про Тоні Сіріко

Тоні Сіріко народився у Нью-Йорку, США. Дебютував у 1974 році в драмі "Божевільний Джо" з Генрі Вінклером у головній ролі. Широку популярність Сіріко отримав завдяки ролям у таких проєктах, як "Клан Сопрано", де він зіграв Полі Галтієрі, "Славні хлопці", "Поліцейські" та "Міккі Блакитні очі". Часто знімався у режисера Вуді Аллена ("Кулі над Бродвеєм", "Могутня Афродіта", "Всі кажуть, я тебе кохаю", "Деконструкція Гаррі", "Знаменитості" та "Колесо чудес").

тоні сіріко полі галтієри клан сопрано
Тоні Сіріко в образі героя серіалу "Клан Сопрано" Полі Галтієрі

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть Юрія Шатунова. Колишнього соліста гурту "Ласковий май" не стало у віці 48 років. За попередніми даними, причиною смерті Юрія Шатунова став інфаркт. Подробиці про стан Шатунова розповів лікар. Пізніше співачку Наташу Корольову розкритикували за спробу заробити на тлі смерті Шатунова.

Теги:
#Знаменитості #Клан Сопрано #Смерті