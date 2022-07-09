Помер актор із легендарного серіалу "Клан Сопрано"

У США помер актор Тоні Сіріко

У США помер американський актор Тоні Сіріко, найбільш відомий за роллю Полі Галтієрі в серіалі "Клан Сопрано". Чоловіка не стало в п’ятницю, 8 липня.

Про це пише The Hollywood Reporter. Говориться, що Сіріко помер на 80 році життя в будинку для людей похилого віку у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Причина смерті знаменитості не розкривається. Останні роки актор страждав на недоумство.

У Тоні Сіріко залишилися дочка Джоанна, син Річард та брат Роберт.

Що відомо про Тоні Сіріко

Тоні Сіріко народився у Нью-Йорку, США. Дебютував у 1974 році в драмі "Божевільний Джо" з Генрі Вінклером у головній ролі. Широку популярність Сіріко отримав завдяки ролям у таких проєктах, як "Клан Сопрано", де він зіграв Полі Галтієрі, "Славні хлопці", "Поліцейські" та "Міккі Блакитні очі". Часто знімався у режисера Вуді Аллена ("Кулі над Бродвеєм", "Могутня Афродіта", "Всі кажуть, я тебе кохаю", "Деконструкція Гаррі", "Знаменитості" та "Колесо чудес").

Тоні Сіріко в образі героя серіалу "Клан Сопрано" Полі Галтієрі

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