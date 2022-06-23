Помер зірка 90-х Юрій Шатунов: куди він зник і чому про нього нічого не було чути

Хіти, виконані Юрієм Шатуновим, житимуть і після смерті артиста

Популярний радянський і російський співак, лідер гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов помер у віці 48 років. Наприкінці 80-х і 90-х слава про нього гриміла на всю СНД, а незвичайний голос сподобався тисячам слухачів. Потім Шатунов ніби зник кудись, а 23 червня 2022 року стало відомо про його смерть.

Як Юрій Шатунов став знаменитим, де проживав до своєї смерті та що за суд виграв напередодні фатальної дати – у матеріалі "Телеграфу".

Важке дитинство та "Ласковый май"

Батьки майбутньої зірки розлучилися, коли йому було 3 роки. Другий шлюб Віри Шатунової теж не склався, чоловік зловживав алкоголем, не ладнав з Юрою (той навіть втікав із дому). Пізніше жінка тяжко захворіла і померла від серцевої недостатності. На той момент Юрі було 11 років. За його виховання взялася тітка, але й у неї він жити не став – збігав і займався бродяжництвом. У результаті Юру помістили до дитбудинку. Однак саме там відбулася, мабуть, найбільш доленосна зустріч для його життя: він познайомився зі художнім керівником Сергієм Кузнєцовим, який і зібрав групу "Ласковый май" у 1986 році. Через три роки талановиту молодь помітив продюсер Андрій Разін і став керувати колективом.

Група "Ласковый май" у 90-х

"Ласковый май" набув величезної популярності, даючи по 40 концертів на місяць. Солісти змінювалися, а невдовзі після відходу Шатунова група розпалася в 1991 році. Та історія розвитку колективу мало кому цікава, бо пісні "Ласкового мая" популярні й досі. Найбільш відомі з хітів: "Белые розы", "Седая ночь", "Детство", "Розовый вечер", "Запиши мий голос на кассету".

Весілля та спад популярності

Після блискучого успіху в 90-х Шатунов на якийсь період зник з екранів. Він переїхав до Німеччини і одружився з уродженкою Мюнхена. Весілля відбулося 12 січня 2007 року. Разом із дружиною Світланою вони виховували сина Денніса й доньку Естеллу, яким зараз 15 та 9 років відповідно.

Сім’я Шатунова

Діти Шатунова зовні більше схожі на маму

З початку 2000-х Шатунов записував пісні, але про них мало хто знав навіть із фанатів, не кажучи про широку громадськість. Після 2010 року артист став з’являтись на ТБ частіше, активніше проводив концертну діяльність. До речі, один із останніх виступи Шатунова відбувався в Люберцях 19 червня, тобто зовсім незадовго до дня смерті. Більше того, було розписано концертний тур на осінь містами рф.

Варто визнати, що останніми роками інформації про особисте життя та кар’єру Юрія Шатунова було не так багато. Ходили чутки про те, що Шатунов нібито потрапив у важку аварію, і навіть про його смерть задовго до 23 червня.

Судові позови Шатунова з Разіним

Шатунов довгий час судився із експродюсером Андрієм Разіним через права на репертуар "Ласкового мая". Якось співаку навіть заборонили виконувати легендарний хіт "Белые розы". Предмет суперечки полягав у тому, кому належать права на пісні авторства Сергія Кузнєцова. Шатунов запевняв, що ці права автор передав йому, а Разін говорив про контракт Кузнєцова з ним. Захист Шатунова неодноразово заявляв, що оригінал документа, про який твердить Разін, ніхто не бачив — він нібито був викрадений. Більше того, в суді обговорювали можливість підробленого підпису на цьому контракті.

Як би не було, минулого тижня Ставропольський суд визнав: виняткові права на пісні гурту "Ласковый май" належать одному з колишніх учасників колективу Юрію Шатунову. Разін одразу ж відповів: оскаржить таке рішення. Експродюсер Шатунова погрожував від арешту майна співака до притягнення до кримінальної відповідальності. До речі, сам Разін зараз перебуває в США, а гурт "Ласковый май", як і він, у списку санкцій в Україні.

Пост Разіна щодо суду з Шатуновим

Зазначимо, що сюжет одного з російських каналів про перемогу Шатунова у суді артист розмістив на своїй сторінці в Instagram кілька днів тому. Саме ця публікація і стала останньою в обліковому записі.

Смерть Юрія Шатунова

Відомо, що під час пандемії Шатунов дуже побоювався за своє здоров’я. На одному із концертів співак навіть відмовився приймати квіти від глядачів, аби зайвий раз не контактувати з людьми. За словами того ж Разіна, через багаторічне куріння легені Шатунова не в найкращому стані та, мовляв, у разі захворювання на ковід йому загрожують важкі наслідки.

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть Юрія Шатунова. Є інформація, що вечір 22 червня він проводив у компанії друзів. Якоїсь миті співаку стало погано. Вдалося довезти його машиною швидкої допомоги до лікарні, але там Шатунов помер. За попередніми даними, причиною смерті Юрія Шатунова стала гостра серцева недостатність.

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Останньою роботою Шатунова став кліп на пісню "Не сперечайся зі мною", який вийшов півроку тому і набрав на Youtube більше 2 млн переглядів.

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