Умер звезда 90-х Юрий Шатунов: куда он пропал и почему о нем ничего не было слышно

Хиты, исполненные Юрием Шатуновым, будут жить и после смерти артиста

Популярный советский и российский певец, лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. В конце 80-х и 90-х слава о нем гремела на весь СНГ, а необычный голос полюбился тысячам слушателей. Потом же Шатунов будто исчез куда-то, а 23 июня 2022 года стало известно о его смерти.

Как Юрий Шатунов стал знаменитым, где проживал до своей смерти и что за суд выиграл накануне роковой даты – в материале "Телеграфа".

Трудное детство и "Ласковый май"

Родители будущей звезды развелись, когда ему было 3 года. Второй брак Веры Шатуновой тоже не сложился, супруг злоупотреблял алкоголем, не ладил с Юрой (тот даже сбегал из дома). Позже женщина тяжело заболела и в последствии умерла от сердечной недостаточности. На тот момент Юре было 11 лет. За его воспитание взялась тетя, но и у нее он благополучно жить не стал – сбегал и бродяжничал. В итоге Юру поместили в детдом. Однако именно там состоялась, пожалуй, судьбоносная встреча для его жизни: он познакомился с худруком Сергеем Кузнецовым, который и собрал группу "Ласковый май" в 1986 году. Спустя три года талантливую молодежь заметил продюсер Андрей Разин и стал руководить коллективом.

Группа "Ласковый май" в 90-х

"Ласковый май" обрел огромную популярность, давая по 40 концертов в месяц. Солисты менялись, а вскоре после ухода Шатунова группа распалась в 1991 году. Но история развития коллектива мало кому интересна, так как песни "Ласкового мая" популярны до сих пор. Наиболее известные из хитов: "Белые розы", "Седая ночь", "Детство", "Розовый вечер", "Запиши мой голос на кассету".

Свадьба и спад популярности

После блистательного успеха в 90-х Шатунов на какой-то период пропал с экранов. Он переехал в Германию и женился на уроженке Мюнхене. Свадьба состоялась 12 января 2007 года. Вместе с супругой Светланой они воспитывали сына Дэнниса и дочь Эстеллу, которым сейчас 15 и 9 лет соответственно.

Семья Шатунова

Дети Шатунова внешне больше похожи на маму

С начала 2000-х Шатунов записывал песни, но о них мало кто знал даже из фанатов, не говоря о широкой общественности. После 2010 года артист стал появляться на ТВ чаще, активнее проводил концертную деятельность. К слову, одно из последних выступления Шатунова проходило в Люберцах 19 июня, то есть совсем незадолго до дня смерти. Более того, был расписан концертный тур на осень по городам рф.

Стоит признать, что в последние годы информации о личной жизни и карьере Юрия Шатунова было не так много. Ходили слухи о том, что якобы Шатунов попал в тяжелую аварию, и даже о его смерти задолго до 23 июня.

Судебные тяжбы Шатунова с Разиным

Шатунов долгое время судился с экс-продюсером Андреем Разиным из-за прав на репертуар "Ласкового мая". Как-то певцу даже запретили исполнять легендарный хит "Белые розы". Предмет спора заключался в том, кому принадлежат права на песни авторства Сергей Кузнецов. Шатунов уверял, что эти права автор передал ему, а Разин говорил о контракте Кузнецова с ним. Защита Шатунова неоднократно заявляла, что оригинал документа, о котором твердит Разин, никто не видел – он якобы был украден. Более того, в суде обсуждали вероятность подделанной подписи на данном контракте.

Как бы ни было, на прошлой неделе Ставропольский суд признал: исключительные права на песни группы "Ласковый май" принадлежат одному из бывших участников коллектива Юрию Шатунову. Разин сразу же ответил: обжалует такое решение. Экс-продюсер Шатунова грозился от ареста имущества певца до привлечения к уголовной ответственности. К слову, сам Разин сейчас находится в США, а группа "Ласковый май", как и он, в санкционном списке в Украине.

Пост Разина касательно суда с Шатуновым

Отметим, что сюжет одного из российских каналов о победе Шатунова в суде артист разместил на своей странице в Instagram пару дней назад. Именно эта публикация и стала последней в аккаунте.

Смерть Юрия Шатунова

Известно, что в период пандемии Шатунов очень опасался за свое здоровье. На одном из концертов певец даже отказался принимать цветы от зрителей, чтобы лишний раз не контактировать с людьми. По словам того же Разина, из-за многолетнего курения легкие Шатунова не в самом лучшем состоянии и, мол, в случае заболевания ковидом ему грозят тяжелые последствия.

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти Юрия Шатунова. Есть информация, что вечер 22 июня он проводил в компании друзей. В какой-то момент певцу стало плохо. Удалось довезти его на машине скорой помощи до больницы, но там Шатунов умер. По предварительным данным, причиной смерти Юрия Шатунова стала острая сердечная недостаточность.

Последней работа стал клип на песню "Не спорь со мной" который вышел полгода назад и набрал на Youtube более 2 млн просмотров.

Напомним, умер автор хита "Шоколадный заяй" Пьер Нарцисс. Стало известно, что какая болезнь послужила причиной смерти некогда популярного артиста.