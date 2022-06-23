Умер по дороге в больницу: причина и подробности смерти Юрия Шатунова

48-летний артист скончался в результате обширного инфаркта

В четверг, 23 июня, из жизни ушел российский певец Юрий Шатунов. Солисту популярной в 90-х группы "Ласковый май" было 48 лет.

Как сообщают росСМИ, причина смерти Юрия Шатунова — инфаркт миокарда. Известно, что перед смертью Юрий Шатунов отдыхал с друзьями, в частности своим менеджером в Подмосковье. Утром компания собиралась на рыбалку.

Детали смерти Юрия Шатунова

По внешним признакам мужчина не был ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении. Однако уже известно, что певец выпивал пиво. Во время застолья Шатунов почувствовал недомогание. Он стал жаловаться друзьям на сердце, а когда в доме не нашли таблеток, Шатунова отвезли в ближайшую поликлинику на машине.

Там певца пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался. Юрий Шатунов умер в результате обширного инфаркта.

Напомним, что накануне стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса.