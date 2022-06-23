Помер дорогою до лікарні: причина та подробиці смерті Юрія Шатунова

48-річний артист помер внаслідок інфаркту

У четвер, 23 червня, з життя пішов російський співак Юрій Шатунов. Солісту популярного у 90-х гурту "Ласковий май" було 48 років.

Як повідомляють росЗМІ, причина смерті Юрія Шатунова – інфаркт міокарда. Відомо, що перед смертю Юрій Шатунов відпочивав із друзями, зокрема своїм менеджером у Підмосков’ї. Вранці компанія збиралася на рибалку.

Деталі смерті Юрія Шатунова

За зовнішніми ознаками чоловік не був ні в алкогольному, ні наркотичному сп'янінні. Проте вже відомо, що співак випивав пиво. Під час застілля Шатунов відчув нездужання. Він став скаржитися друзям на серце, а коли в будинку не знайшли пігулок, Шатунова відвезли до найближчої поліклініки машиною.

Там співака намагалися привести до тями, але потім вирішили викликати швидку, щоб доставити його в реанімацію. Найближча перебувала у Домодєдовській лікарні. У кареті швидкої у Шатунова зупинилося серце, але його запустили знову. Співака встигли довезти до клініки, де він і помер. Юрій Шатунов помер внаслідок інфаркту.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про смерть російського співака П’єра Нарциса.