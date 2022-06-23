Смерть Юрія Шатунова: лікар розповів, через що стався інфаркт

Перед смертю Юрій Шатунов впав у кому

Знаменитий співак і лідер гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов, про смерть якого стало відомо в четвер, 23 червня, помер через інфаркт на 49-му році життя. Як з’ясувалося, артист впав у стан коми і лікарі понад годину боролися за його життя.

Як повідомляє "Телеграф", подробиці смерті Юрія Шатунова розкрив головний лікар Домодєдовської центральної міської лікарні Андрій Осипов у коментарі російським журналістам. За його словами, медики діяли швидко і відповідно до протоколу.

Так, Шатунова доставили до лікарні близько 23:30 у середу, 22 червня. За словами лікаря, стан співака був важким. Медики оперативно почали надавати допомогу. Як стверджує Осипов, згідно з протоколом пацієнта перевели до судинного центру. Туди Шатунов надійшов, перебуваючи у стані клінічної смерті. Кардіологи, реаніматологи та неврологи боролися за життя артиста понад півтори години.

"Настала смерть внаслідок гострої серцевої недостатності, яка була викликана великим інфарктом міокарда. А причиною інфаркту стала бляшка, яка відірвалася і закупорила велику судину серця", — озвучив причину смерті Шатунова лікар.

Осипов роз’яснив, що Шатунову ставало гірше і гірше ще в машині швидкої допомоги. Така динаміка, за словами лікаря, спричинила порушення серцевого ритму та поширення процесу на весь серцевий м’яз.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри останніх хвилин життя Юрія Шатунова. Судячи з відео, артист був у непритомному стані.

Як відомо, вечір 22 червня співак Юрій Шатунов проводив у компанії своїх друзів. За попередніми даними, чоловіки вживали алкоголь. Якоїсь миті артистові стало погано і товариші повезли його до лікарні.