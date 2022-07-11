Помер народний артист України

Українського актора Юрія Мажуги не стало на 92 році життя

У понеділок, 11 липня, пішов із життя український актор театру та кіно Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України було 91 рік.

Про смерть артиста повідомили у пресслужбі Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Там Юрій Мажуга викладав.

"Сумна звістка… На 92 році життя пішов у засвіти народний артист України, професор Першої кафедри акторського мистецтва та режисури драми КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України Юрій Миколайович Мажуга", — повідомляє пресслужба.

Що відомо про Юрія Миколайовича Мажугу

Народився майбутній актор у Києві 13 квітня 1931 року. Дитинство Мажуги пройшло у Києві, на Алтаї, у Макарові та Одесі, пише day.kyiv.ua. 1953 року закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого і був прийнятий до трупи Київського академічного Театру російської драми імені Лесі Українки, на сцені якого прослужив до самої смерті.

70 років свого життя Юрій Мажуга віддав театральній сцені рідного театру та майже 60 – педагогічної діяльності. З 1979 до 2015 року був художнім керівником навчальних груп, а в останні роки свого життя викладав акторську майстерність. Востаннє виходив на сцену 15 років тому.

Мажуга прославився ролями у фільмах "Вбити шакала" та "Козаки йдуть", "Місто запалює вогні", "Миргород та його мешканці" та інші. 2001 року актор зіграв пана Голову у новорічному мюзиклі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

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