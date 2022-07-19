Умерла телеведущая Руслана Писанка

У телеведущей была диагностирована тяжелая болезнь.

Во вторник, 19 июля, стало известно, что на 57-м году ушла из жизни известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Последние месяцы теледива боролась с тяжелой болезнью, которую, увы, не смогла побороть.

Как сообщает "ТСН", после российского вторжения Руслана выехала в Германию, и уже там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Что это именно — неизвестно, однако это заболевания и забрало жизнь телеведущей.

"Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", — сообщает коллектив "Завтрака с 1+1".

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Отметим, что первые "звоночки" о том, что телеведущая больна появились еще в феврале, когда Писанка во время спектакля "Поезд "Одесса-мама" внезапно потеряла сознание, чем очень испугала публику. Тогда телеведущая отметила, что упала, потому, что не смогла вовремя сманеврировать, ведь танцевала на каблуках, или же просто оступилась. В результате — перелом ноги со смещением.

Ранее "Телеграф" писал, что 11 июля, ушел из жизни украинский актер театра и кино Юрий Николаевич Мажуга. Артисту был 91 год.