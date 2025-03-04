Прах переміщали з одного кладовища на інше: як виглядає могила Руслани Писанки і де вона знаходиться

Вся родина телеведучої похована в одному місці, за яким тепер доглядає вдівець

Руслана Писанка — українська акторка та телеведуча, яку багато українців пам’ятають, як ведучу погоди на телебаченні та одну з ведучих розважального шоу "Твій день", яке виходило перед початком повномасштабної війни. Телезірка раптово померла в Німеччині від агресивної форми онкології влітку 2022 року. А її тіло кремували та поховали в Україні.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Руслани Писанки і чому її прах переміщали з одного кладовища на інше.

Руслана Писанка — чим вона запам’яталася українцям

Руслана Писанка народилася у Києві 17 листопада 1965 року. Примітно, що при народженні вона мала прізвище Писанко, а Писанка — це вже як творчий псевдонім. Вона закінчила театральний університет Карпенка-Карого і дебютувала як актриса, отримавши епізодичну роль у фільмі "Круїз, або подорож розлучення" 1991 року.

Писанка запам’яталася українцям як харизматична ведуча прогнозу погоди на телеканалі "Інтер". Ця програма виходила на екрани 1997 року, тоді Руслані був 31 рік. Паралельно з кар’єрою телеведучої вона будувала й акторську кар’єру, знімаючись у фільмах та мюзиклах.

У 2006 році Писанка стала справжнім відкриттям на популярному шоу "Танці із зірками". Він виступала на паркеті в парі з танцюристом Миколою Коваленком і стала справжньою улюбленицею публіки. У тому сезоні пара посіла 3 місце.

У травні 2021 року Руслана Писанка стала однією зі співвпедучих у розважальному шоу "Твій день" на телеканалі "1+1". Вона ділилася в ефірі своїми рецептами страв та з нею готувала вся країна. Телеведуча запам’яталася нам усім життєрадісною, веселою і добродушною людиною.

Смерть та могила Писанки в Україні

Руслана Писанка померла в ніч проти 19 липня 2022 року, перебуваючи в німецькій клініці в місті Кайзерслаутерн. Лікарі намагалися врятувати телеведучу від прогресуючої онкології, проте хвороба перемогла. У Німеччині тіло Руслани кремували передали до Києва.

Руслана Писанка. Фото: Getty Images

Через місяць після смерті, 21 серпня 2022 року у Спасо-Преображенському соборі у Києві відбулася церемонія прощання з Русланою Писанкою, а також з її матір’ю Діною Василівною, тіло якої також було кремоване. Після прощальної церемонії урни з прахами поховали на Байковому цвинтарі. Однак пізніше стало відомо, що чоловік Писанки Ігор Ісаков перемістив урни з прахом Руслани та її мами на Берковецький цвинтар, де вже були могили батька та брата телеведучої. Тепер вся родина Писанків лежить поряд, а з пам’ятників зведено в акуратну композицію.

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