Пішла на жахливий суїцид у 62 роки: зірку "Рятувальників Малібу" знайшли мертвою у її ж будинку (фото)

Актриса кілька днів не відповідала на дзвінки тому близькі викликали поліцію

У Лос-Анджелесі у власному особняку знайшли мертвою 62-річну американську актрису Памелу Бах. За попередньою інформацією, жінка наклала на себе руки, застрелившись з вогнепальної зброї. Кілька днів до цієї трагічної події вона не відповідала на дзвінки і не виходила на зв’язок, тож стурбовані родичі викликали в будинок Памели поліцію.

Як пише видання Los Angeles Times, 5 березня близько 22 години вечора двері особняка Бах відкрили поліцейські. У будинку було знайдено тіло жінки. На місце події відразу приїхала старша дочка Памели Бах, у якої трапилася істерика від звістки про самогубство матері.

Памела Бах та Девід Хассельхофф. Фото: Getty Images

Родичі, зокрема колишній чоловік актриси Девід Хассельхофф, підтвердив її трагічну смерть. Він подякував за підтримку у цій непростій ситуації та попросив шанувальників та ЗМІ поважати право на приватне життя.

Памела Бах та Девід Хассельхофф. Фото: Getty Images

Зазначимо, що Памела Бах прославилася роллю у серіалі "Рятувальники Малібу". Також вона знімалася у проектах "Молоді та зухвалі", "Оголення необхідне", "Зловісний особняк" та інших. А на зйомках серіалу "Лицар доріг" вона познайомилася з майбутнім чоловіком Девідом Хассельхоффом, якому народила двох дітей.

Памєла Бах. Фото: Getty Images

У своєму останньому посту в соцмережі 1 січня Памела Бах привітала шанувальників з Новим роком та опублікувала життєрадісне фото з дітьми та онукою. У цій публікації актриса зізналася, що її серце сповнене подяки та любові.

Останнє фото Памели Бах у соцмережі

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