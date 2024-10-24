Пам’ятник із секретом та натяком на Одесу: як виглядає могила Михайла Жванецького у Москві

Сатирик Михайло Жванецький помер у листопаді 2020 року в розпал пандемії, на його похороні було небегато людей

Сьогодні, 6 березня, минає 91-ша річниця з дня народження відомого українського письменника і сатирика Михайла Жванецького. Він народився в Одесі та любив Україну, проте багато виступав і жив у Росії. А коли помер, його поховали в Москві. При цьому сатирик висміював Путіна і підтримував батьківщину.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила великого сатирика Михайла Жванецького на Новодівичому цвинтарі в Москві. І який незвичайний пам’ятник йому встановили.

Михайло Жванецький – відомий сатирик, фото із мережі

Михайло Жванецький – коли помер сатирик

Михайло Жванецький народився в Одесі 6 березня 1934 року у сім’ї євреїв. Свою творчу діяльність артист розпочав у студентські роки, а потім у молодості вже стрімко підкоряв глядачів у різних країнах Радянського Союзу своїми мініатюрами та розмовним жанром. Продовжив свою діяльність артист і після розвалу Союзу, проте більше виступав у Росії. Він мав звання народного артиста і в Україні, і в Росії. При цьому він ніколи не забував своє коріння і рідну Одесу.

Жванецький переважно виступав у Росії, але пам'ятав про Україну, фото з мережі

6 листопада 2020 року Михайло Жванецький залишив цей світ на 87-му році життя. Поховали його на Новодівичому цвинтарі в Москві. Проводити сатирика в останній шлях прийшла обмежена кількість людей, оскільки це було в розпал пандемії коронавірусу. Однак на похороні було помічено чимало російських знаменитостей, зокрема Аллу Пугачову та Максима Галкіна.

Жванецький помер під час пандемії коронавірусу, фото з мережі

Могила Жванецького у Москві — як вона виглядає

Через рік – 2021 року Михайлу Жванецькому встановили незвичайний пам’ятник. Він виглядає як величезна чорна плита, в якій зникає силует людини. Російська журналістка та письменниця Сусанна Альперіна розповіла про "секрет" цього пам’ятника.

Могила Жванецького у Москві, фото з мережі

"У пам'ятника є один секрет. Якщо стоїш перед ним – бачиш просвіт у бронзових дверях, куди "йде" від нас Михалич. А якщо дивитися з іншого боку – видно світло, і якщо робити півколо, то це світло йде за тобою у будь-якому напрямку. По колу. Особливо красиво у сонячний день. Коли сонце – як у Одесі".

Пам'ятник Жванецькому у Москві, фото з мережі

Керівник Всесвітнього клубу одеситів Євген Голубовський також розповів у соцмережі, що йому сподобався цей пам’ятник, і він також побачив у ньому натяк на Одесу.

"Мені пам’ятник подобається… Короткий, образний, запам’ятовується. Письменник йде, щоб назавжди з нами залишитися. Мені здалося, що біля сходів розсипана морська галька. Якщо це так, то ще тепліше і сердечніше", — поділився Голубовський.

Пам'ятник Жванецькому у Москві, фото з мережі

Зазначимо, що незважаючи на те, що Жванецький більшу частину часу жив і виступав у Росії, він ніколи не забував про Україну та рідну Одесу. Він не раз у своїх сатиричних виступах висміював російську владу і казав, що росіяни шалено заздрять українцям, особливо на тлі двох революцій.

"Так, тисячу вибачень, хто я такий? Крім того, що єврей. Звісно, ​​українець. Це в Америці я руский. Зараз за єврея в Росії, за руского в Америці можна отримати по пиці. Тож обираємо середнє. Та чого тут прикидатись. Ніс та язик говорять самі. Такою мовою, яка володіє мною, говорять лише в Україні, і лише в одному місці. Наша любов з Україною взаємна", — писав у своїй мініатюрі Жванецький.

Жванецький підтримував Україну, фото з мережі

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