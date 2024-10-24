Памятник с секретом и намеком на Одессу: как выглядит могила Михаила Жванецкого в Москве

Сатирик Михаил Жванецкий умер в ноябре 2020 года в разгар пандемии, на его похоронах было мало людей

Сегодня, 6 марта, проходит 91-я годовщина со дня рождения известного украинского писателя и сатирика Михаила Жванецкого. Он родился в Одессе и любил Украину, однако много выступал и жил в России. А когда умер — его похоронили в Москве. При этом сатирик высмеивал Путина и поддерживал родину.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила великого сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище в Москве. И какой необычный памятник ему установили.

Михаил Жванецкий - известный сатирик, фото из сети

Михаил Жванецкий — когда умер сатирик

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года в семье евреев. Свою творческую деятельность артист начал в студенческие годы, а потом в молодости уже стремительно покорял зрителей в разных странах Советского союза своими миниатюрами и разговорным жанром. Продолжил свою деятельность артист и после развала Союза, однако больше выступал в России. У него было звание народного артиста и в Украине, и в России. При этом он никогда не забывал свои корни и родную Одессу.

Жванецкий преимущественно выступал в России, но помнил об Украине, фото из сети

6 ноября 2020 года Михаил Жванецкий покинул этот мир на 87-м году жизни. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве. Проводить сатирика в последний путь пришло ограниченное количество людей, так как это было в разгар пандемии коронавируса. Однако на похоронах были замечены многие российские знаменитости, в частности Алла Пугачева и Максим Галкин.

Жванецкий умер во время пандемии коронавируса, фото из сети

Могила Жванецкого в Москве — как она выглядит

Спустя год — в 2021 году Михаилу Жванецкому установили необычный памятник. Он выглядит, как огромная черная плита, в которой исчезает силуэт человека. Российская журналистка и писательница Сусанна Альперина рассказала о "секрете" этого памятника.

Могила Жванецкого в Москве, фото из сети

"У памятника есть один секрет. Если стоишь перед ним – видишь просвет в бронзовой двери, куда "уходит" от нас Михалыч. А если смотреть с другой стороны – виден свет, и если делать полукруг, то этот свет идёт за тобой в любом направлении. По кругу. Особенно красиво в солнечный день. Когда солнце – как в Одессе", — рассказала Альперина.

Памятник Жванецкому в Москве, фото из сети

А руководитель Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский также рассказал в соцсети, что ему понравился этот памятник и он также увидел в нем намек на Одессу.

"Мне памятник нравится… Лаконичный, образный, запоминающийся. Писатель уходит, чтоб навсегда с нами остаться. Мне показалось, что у ступенек рассыпана морская галька. Если это так, то еще теплее и сердечнее", – поделился Голубовский.

Памятник Жванецкому в Москве, фото из сети

Отметим, что несмотря на то, что Жванецкий большую часть времени жил и выступал в России, он никогда не забывал об Украине и родной Одессе. Он не раз в своих сатирических выступлениях высмеивал российскую власть и говорил, что россияне безумно завидуют украинцам, особенно на фоне двух революций.

"Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Да чего тут прикидываться. Нос и язык говорят сами. Таким языком, какой владеет мной, говорят только в Украине, и только в одном месте. Наша любовь с Украиной взаимная", — писал в своей миниатюре Жванецкий.

Жванецкий поддерживал Украину, фото из сети

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