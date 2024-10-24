Памятник с секретом и намеком на Одессу: как выглядит могила Михаила Жванецкого в Москве
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Сатирик Михаил Жванецкий умер в ноябре 2020 года в разгар пандемии, на его похоронах было мало людей
Сегодня, 6 марта, проходит 91-я годовщина со дня рождения известного украинского писателя и сатирика Михаила Жванецкого. Он родился в Одессе и любил Украину, однако много выступал и жил в России. А когда умер — его похоронили в Москве. При этом сатирик высмеивал Путина и поддерживал родину.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила великого сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище в Москве. И какой необычный памятник ему установили.
Михаил Жванецкий — когда умер сатирик
Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года в семье евреев. Свою творческую деятельность артист начал в студенческие годы, а потом в молодости уже стремительно покорял зрителей в разных странах Советского союза своими миниатюрами и разговорным жанром. Продолжил свою деятельность артист и после развала Союза, однако больше выступал в России. У него было звание народного артиста и в Украине, и в России. При этом он никогда не забывал свои корни и родную Одессу.
6 ноября 2020 года Михаил Жванецкий покинул этот мир на 87-м году жизни. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве. Проводить сатирика в последний путь пришло ограниченное количество людей, так как это было в разгар пандемии коронавируса. Однако на похоронах были замечены многие российские знаменитости, в частности Алла Пугачева и Максим Галкин.
Могила Жванецкого в Москве — как она выглядит
Спустя год — в 2021 году Михаилу Жванецкому установили необычный памятник. Он выглядит, как огромная черная плита, в которой исчезает силуэт человека. Российская журналистка и писательница Сусанна Альперина рассказала о "секрете" этого памятника.
"У памятника есть один секрет. Если стоишь перед ним – видишь просвет в бронзовой двери, куда "уходит" от нас Михалыч. А если смотреть с другой стороны – виден свет, и если делать полукруг, то этот свет идёт за тобой в любом направлении. По кругу. Особенно красиво в солнечный день. Когда солнце – как в Одессе", — рассказала Альперина.
А руководитель Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский также рассказал в соцсети, что ему понравился этот памятник и он также увидел в нем намек на Одессу.
"Мне памятник нравится… Лаконичный, образный, запоминающийся. Писатель уходит, чтоб навсегда с нами остаться. Мне показалось, что у ступенек рассыпана морская галька. Если это так, то еще теплее и сердечнее", – поделился Голубовский.
Отметим, что несмотря на то, что Жванецкий большую часть времени жил и выступал в России, он никогда не забывал об Украине и родной Одессе. Он не раз в своих сатирических выступлениях высмеивал российскую власть и говорил, что россияне безумно завидуют украинцам, особенно на фоне двух революций.
"Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Да чего тут прикидываться. Нос и язык говорят сами. Таким языком, какой владеет мной, говорят только в Украине, и только в одном месте. Наша любовь с Украиной взаимная", — писал в своей миниатюре Жванецкий.
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