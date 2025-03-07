Портрет забрали, земля обвалилася: могилу радянської зірки Світличної закинули одразу після похорону

Могила радянської актриси стоїть недоглянута, нікому немає до неї діла

Світлана Світлична, яку називали однією з найкрасивіших радянських акторок, померла 16 листопада 2024 року. Перед смертю вона багато часу провела у хоспісі, де її лікували від хвороб легень та нирок, проте лікарям не вдалося врятувати життя актриси. 84-річну зірку поховали на Троєкурівському цвинтарі у Москві. Однак після похорону за могилою Світличної ніхто особливо не доглядав.

"Телеграф" розповість, що трапилося з могилою Світлани Світличної за кілька місяців після похорону.

Могила актриси стоїть занедбаною

Як пишуть російські ЗМІ, могилу радянської актриси Світлани Світличної закинули чи не відразу після похорону. Схоже, родичі не навідувалися на кладовище з листопада. І це скоріше не дивно, з огляду на те, як єдиний живий син актриси Олексій Івашов відреагував на її смерть.

Виявилось, що він досить байдуже висловився про смерть своєї матері. Івашов приголомшив шанувальників заявою: "Померла так померла". А на прощанні зі Світличною він, до речі, не виступив із прощальним словом.

Вже 29 листопада 2024 року в мережі з’явилася інформація, що з могили актриси зник її великий портрет, який встановили під час похорону. Пізніше виявилося, що його прибрали, оскільки він зіпсувався під впливом дощів та вітру. При цьому шанувальники повідомляли, що біля хреста досі засохлі валяються квіти, які приносили в день похорону зірки.

Вже на початку лютого російський паблік "Не Малахов" повідомив, що на могилі Світлани Світличної обвалилася земля. Схоже, ґрунт не досипали, при тому, що поряд із похованням лежить купка піску. "Могилка сильно провалилася... Закопали та забули", — йдеться у повідомленні пабліка.

Крім того, російські ЗМІ також писали, що після похорону могила Світличної виглядає занедбаною, її майже не видно серед безмежних ліній могил. Від снігу покосився дерев’яний хрест, а засохлі квіти валяються довкола.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірку серіалу "Рятувальники Малібу" знайшли мертвою. Жінка пішла на жахливий суїцид у 62 роки.