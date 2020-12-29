Скачать
Вторник, 29.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сколько стоит убрать квартиру после новогодней вечеринки: расценки клининга в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе
Сколько стоит убрать квартиру после новогодней вечеринки: расценки клининга в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе
Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше
Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше
В Украине за сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заболело
В Украине за сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заболело
Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)
Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)

«Где трусы?»: Регина Тодоренко взволновала сеть пляжным фото

«Где трусы?»: Регина Тодоренко взволновала сеть пляжным фото
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Телеведущая и певица Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым и сыном Мишей отправилась на отдых в теплые страны.

На своей странице в Инстаграме девушка делится красочными фото и видео с отдыха. А вот один из опубликованных снимков привлекает внимание немного больше остальных. На фото Регина бежит по белому пляжу вдоль моря, и складывается такое ощущение, что она без белья.

«Где трусы?» - шутливо подписала снимок Тодоренко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Но тайна снимка быстро раскрывается, если посмотреть сторис певицы. Для отдыха Регина взяла с собой купальник бежевого, практически телесного, цвета. Поэтому издалека и кажется, что она без белья.

 

В комментариях поклонники засыпали Тодоренко «ответами» на ее вопрос.

«А трусы ветром здуло», «Да они и не нужны», «Вам и без трусов можно», «Слились воедино», «Все там на месте» - пишут фолловеры.

 

Стоит отметить, что не прошла мимо поста Тодоренко и Ксения Собчак. В своем телеграмм-канале она опубликовала скрин публикации Регины и написала «Показалось».

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Регина Тодоренко сменила цвет волос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телеведущая, Снимки, Регина Тодоренко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ульяну Супрун с мужем на полпути высадили из такси за невинную просьбу
02 "Хорошо живет": в сети подсчитали, сколько раз за год Зеленский устраивал себе отдых
03 Во Львове 19-летний разгуливал в шапке с кокардой СССР: теперь ему грозит тюрьма
04 Тарифы на электроэнергию взлетят еще выше: озвучен прогноз
05 В Донецке задержали известного пропагандиста: бывший узник боевиков "ДНР" раскрыл детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Участников ВНО-2021 наградят премией: кто и сколько заработает на своих знаниях
Участников ВНО-2021 наградят премией: кто и сколько заработает на своих знаниях
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Известный во Львове врач умер прямо на рабочем месте
Известный во Львове врач умер прямо на рабочем месте
Какой праздник 29 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь