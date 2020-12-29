«Где трусы?»: Регина Тодоренко взволновала сеть пляжным фото

Телеведущая и певица Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым и сыном Мишей отправилась на отдых в теплые страны.

На своей странице в Инстаграме девушка делится красочными фото и видео с отдыха. А вот один из опубликованных снимков привлекает внимание немного больше остальных. На фото Регина бежит по белому пляжу вдоль моря, и складывается такое ощущение, что она без белья.

«Где трусы?» - шутливо подписала снимок Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Но тайна снимка быстро раскрывается, если посмотреть сторис певицы. Для отдыха Регина взяла с собой купальник бежевого, практически телесного, цвета. Поэтому издалека и кажется, что она без белья.

В комментариях поклонники засыпали Тодоренко «ответами» на ее вопрос.

«А трусы ветром здуло», «Да они и не нужны», «Вам и без трусов можно», «Слились воедино», «Все там на месте» - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что не прошла мимо поста Тодоренко и Ксения Собчак. В своем телеграмм-канале она опубликовала скрин публикации Регины и написала «Показалось».

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Регина Тодоренко сменила цвет волос.