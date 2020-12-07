Регина Тодоренко удивила кардинальной сменой имиджа: фото до и после

Популярная певица, актриса и ведущая Регина Тодоренко, которая благодаря телепроекту "Ледниковый период" сумела сбросить лишний вес, снова решила преобразиться и сменить свой имидж.

Так, на личной странице в Инстаграм звезда разместила снятое видео в салоне красоты, где известный российский стилист Владислав Лисовец делает Регине новую стрижку.

В результате Тодоренко перекрасилась в розовый оттенок.

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Фото до и после преображения Регины Тодоренко

Поклонники артистки положительно оценили ее новый имидж.

Стоить отметить, что певица практически никогда не изменяла свой цвет волос, но позволяла себе побыть рыжеволосой красавицей, или осветлить только пряди.

Напомним, украинская артистка Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, стала героем пятилетия по версии OK Awards.

Также певица показала, как проводит время с мужем Владом Топаловым и их совместным сыном Михаилом.