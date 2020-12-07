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Регина Тодоренко удивила кардинальной сменой имиджа: фото до и после

Регина Тодоренко удивила кардинальной сменой имиджа: фото до и после
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram Регины Тодоренко

Популярная певица, актриса и ведущая Регина Тодоренко, которая благодаря телепроекту "Ледниковый период" сумела сбросить лишний вес, снова решила преобразиться и сменить свой имидж.

Так, на личной странице в Инстаграм звезда разместила снятое видео в салоне красоты, где известный российский стилист Владислав Лисовец делает Регине новую стрижку.

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В результате Тодоренко перекрасилась в розовый оттенок.

 
 
 
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A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

Фото до и после преображения Регины Тодоренко

Поклонники артистки положительно оценили ее новый имидж.

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Стоить отметить, что певица практически никогда не изменяла свой цвет волос, но позволяла себе побыть рыжеволосой красавицей, или осветлить только пряди.

Напомним, украинская артистка Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, стала героем пятилетия по версии OK Awards.

Также певица показала, как проводит время с мужем Владом Топаловым и их совместным сыном Михаилом.

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Все по теме:

Волосы, Стиль, Регина Тодоренко.

Автор:

Телеграф
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