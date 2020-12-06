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"Папа супер": Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)

"Папа супер": Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)
14:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram Джамалы

Украинская певица и победительница международного конкурса "Евровидение-2016" Джамала сейчас отдыхает на египетском курорте в городе Марса-эль-Алам. Интересно, что на отдыхе певица неожиданно встретилась с Народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.

В воскресенье, 6 декабря, Джамала опубликовала новые кадры, на которых показала своего отца, играющего с внуками.

ще одна песня! Краткий перевод: "Съел я тарелку долмы, еще бы съел сарми, а еще бы добавил тарелку хавермы (это жареное мясо) - наелся бы. И буду круглым, как колобок. И пусть будут щечки мои розовыми". Спасибо Всевышнему за такие моменты", - поблагодарила Джамала, которая ранее объяснила значения имен своих сыновей - Эмир-Рахман и Селим-Гирай.

 
 
 
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Подписчики артистки написали, что на такого счастливого дедушку можно смотреть бесконечно.

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Ранее певица уже делилась подобными семейными моментами.

 
 
 
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Напомним, что в конце ноября украинская певица Джамала показала себя в 13-летнем возрасте.

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Все по теме:

Египет, Дети, Родители, Джамала.

Автор:

Телеграф
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