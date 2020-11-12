Скачать
Четверг, 12.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 12 ноября: лечение Зеленского в Феофании и бойкот карантина выходного дня в Украине
Итоги 12 ноября: лечение Зеленского в Феофании и бойкот карантина выходного дня в Украине
Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
Стал известен последний соперник сборной Украины по группе на Евро-2020
Стал известен последний соперник сборной Украины по группе на Евро-2020

Джамала призналась, как выбирала имена для своих деток

Джамала призналась, как выбирала имена для своих деток
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram Джамалы

Популярная певица Джамала, недавно представившая свою подборку интересных сериалов для вечернего просмотра, рассказала свои поклонникам, как выбирала имена для своих сыновей и что они означают.

Как известно, первого мальчика украинская исполнительница родила в марте 2018 года и назвала его Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым. Имя довольно редкое, но очень красивое.

Фото Instagram Джамалы

"С именем Эмир-Рахман была даже мистическая история - оно мне приснилось. В переводе на русский Эмир означает "правитель", а Рахман - "милостивый". Не то, чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя", - объяснила Джамала.

Фото Instagram Джамалы

"Не кради мой ветер": Дантес забавно отреагировал на новое фото Дорофеевой

Второй сынишка у певицы появился в июне 2019 года. Мальчика назвали Селим-Гирай. Джамала рассказала, что имя имеет исторические корни:  "Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Гирай - мне. Решили совместить и назвать в честь великого хана".

Фото Instagram Джамалы

Стоит добавить, что Джамала находится в браке Сеит-Бекиром Сулеймановым, за которого вышла замуж 26 апреля 2017 году.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Джамала показала фанатам, как менялись ее прически за последние пару лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Джамала.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремова "потеряли" по пути в колонию
02 «Людей не успевают отвозить в реанимацию, из палаты выжил только я»: украинец поразил рассказом о борьбе с COVID-19
03 "Эпицентр" заявил о "72-часовой пятнице" во время карантина выходного дня
04 Женщина родила дочь прямо на земле у закрытых дверей больницы в Черкассах (видео)
05 Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места
На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места
Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове
Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь