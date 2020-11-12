Джамала призналась, как выбирала имена для своих деток

Популярная певица Джамала, недавно представившая свою подборку интересных сериалов для вечернего просмотра, рассказала свои поклонникам, как выбирала имена для своих сыновей и что они означают.

Как известно, первого мальчика украинская исполнительница родила в марте 2018 года и назвала его Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым. Имя довольно редкое, но очень красивое.

Фото Instagram Джамалы

"С именем Эмир-Рахман была даже мистическая история - оно мне приснилось. В переводе на русский Эмир означает "правитель", а Рахман - "милостивый". Не то, чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя", - объяснила Джамала.

Фото Instagram Джамалы

Второй сынишка у певицы появился в июне 2019 года. Мальчика назвали Селим-Гирай. Джамала рассказала, что имя имеет исторические корни: "Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Гирай - мне. Решили совместить и назвать в честь великого хана".

Фото Instagram Джамалы

Стоит добавить, что Джамала находится в браке Сеит-Бекиром Сулеймановым, за которого вышла замуж 26 апреля 2017 году.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Джамала показала фанатам, как менялись ее прически за последние пару лет.