Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы

Украинская певица является ярой фанаткой кино и сериалов. Звезда часто делится с поклонниками интересными новинками, или просто любимыми фильмами и сериалами, которые советует посмотреть.

На своей странице в Инстаграме народная артистка разместила новый пост, в котором написала свой рейтинг лучших сериалов осени 2020. Выбор каждого сериала она подробно объяснила.

"Среда — это маленькая пятница! Вот вам на вечер подборка сериалов, может, пригодится" - написала Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 6 Окт 2020 в 10:42 PDT

Итак, топ-5 любимых осенних сериалов от Джамалы.

Эмили в Париже

"Это то, чего мне так не хватало во время карантина" - рассказала певица. Очень легкий сериал от Netflix, который показывает жизнь американки в другой стране. Всем, кто скучает по путешествиям Джамала рекомендует к просмотру. Также, она отметила, что сериал будет полезен тем, кто изучает французский., но смотреть нужно в оригинале.

Перри Мейсон

Сериал, который захватывает с первой серии и держит в напряжении до конца сезона. Если вы любитель детективов, то это творение HBO Вам придется по душе. захватил певицу с первой серии и продержал в напряжении до конца сезона. "Нравится все — актеры, сценарий, сюжетные линии", - написала певица.

Фарго

"По моему мнению, это самый настоящий шедевр, а не просто сериал!" - пишет исполнительница. Однако, подчеркивает, что лично ей, сложно полностью погрузиться в кино - "Иногда я просто смотрю и думаю: "Ну, как они создали эту картинку, почему так нереально красиво?"". фарго - это не просто сериал со смыслом, а еще и эстетически безупречные кадры.

Воспитанные волками

Хоть и идея сериала не новая - роботы, но картина наполнена очень необычными и интересными моментами. Хотя хит HBO от продюсера Ридли Скотта и не кажется Джамале идеальным, она все же советует обратить на него внимание. "В целом интересный сериал для всех, кто любит этот жанр", - делится певица.

Вдали

Сериал про путешествие на Марс от Netflix. После того, как Илон Маск все же отправил в космос свою ракету, все происходящее на экране смотрится более чем реально. Сериал о будущем, но в нем акцент сделан на жизни героев в дороге. Если Илон Маск сделает из запуска своей ракеты реалити-шоу, то оно будет очень похоже на сюжет "Вдали".

Напомним, 5 октября 2020 года на телеканале Украина состоялась премьера исторического сериала "Сага", который рассказывает о 100 лет жизни семьи Козаков на фоне значимых событий в истории Украины.