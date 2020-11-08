Руби каре: Джамала показала, как экспериментировала с волосами последние годы (Фото)

Известная исполнительница Джамала, в сентябре представившая с музыкантом Pianoboy клип на песню "Эндорфины", поделилась с подписчиками архивными снимками, в которых продемонстрировала изменения в прическах за последние 2-3 года. Также артистка показала, что может выглядеть идеально в любых образах.

"Для того, чтобы быть незаменимой, нужно быть разной", - процитировала певица слова легендарного французского модельера Коко Шанель.

Джамала также отметила, что не нужно бояться идти к парикмахеру, если хочешь что-то поменять в своей внешности.

View this post on Instagram A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Nov 7, 2020 at 11:28pm PST

Фанаты завалили новый пост исполнительницы искренними комплиментами и восторженными комментариями.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Джамала посоветовала подборку лучших сериалов для осеннего вечера.