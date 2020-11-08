"А попа где?" Каменских выложила новое фото и нарвалась на хейт

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно представила свои старые фотографии в 17-летнем возрасте, известна своей любовью демонстрировать свое роскошное тело, а особенно пятую точку.

Немного прислушавшись к просьбам подписчиков не выкладывать откровенные снимки, 33-летняя певица решила разнообразить свою страницу в Инстаграм и опубликовать фото без макияжа и в домашнем образе. Но и здесь наткнулась на критику.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Nov 7, 2020 at 11:06pm PST

Некоторые подписчики спросили, почему Настя решила показать спортивное фото без попы. А кто-то сказал, что фото получилось не очень хорошее.

Ранее "Телеграф" писал о том, что супруг Насти Каменских, рэпер и продюсер Потап, обманул СМИ с поездкой в Японию.