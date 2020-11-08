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"А попа где?" Каменских выложила новое фото и нарвалась на хейт

"А попа где?" Каменских выложила новое фото и нарвалась на хейт
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно представила свои старые фотографии в 17-летнем возрасте, известна своей любовью демонстрировать свое роскошное тело, а особенно пятую точку.

Немного прислушавшись к просьбам подписчиков не выкладывать откровенные снимки, 33-летняя певица решила разнообразить свою страницу в Инстаграм и опубликовать фото без макияжа и в домашнем образе. Но и здесь наткнулась на критику.

 
 
 
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Некоторые подписчики спросили, почему Настя решила показать спортивное фото без попы. А кто-то сказал, что фото получилось не очень хорошее.

Ранее "Телеграф" писал о том, что супруг Насти Каменских, рэпер и продюсер Потап, обманул СМИ с поездкой в Японию.

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Стиль, Настя Каменских.

Автор:

Телеграф
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