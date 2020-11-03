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Потап и Настя Каменских отдыхают в Японии: первые фото

Потап и Настя Каменских отдыхают в Японии: первые фото
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В мире пандемия, но это не мешает многим звездам отказываться от путешествий. Совсем недавно они отдыхали в Турции, а теперь поехали в Японию.

Украинский продюсер Олексей Потапенко и его супруга Настя Каменских поехали в Токио. Об этом сообщил сам Потап, опубликовав на своей страничке в Инстаграм первый снимок с их путешествия.

Пара позирует на фоне ночного города. Судя по тому, что Настя и Леша тепло одеты, в Токио сейчас прохладно – звезды даже надели шапки.

Стоит отметить, что пара не забыла про «главный аксессуар этого года» - защитную маску. Звездная чета гуляет по улицам японской столицы в черных защитных масках, чем показывает, что отправляясь за границу, нельзя забывать о защите – это может спасти Вашу жизнь.

 
 
 
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 @kamenskux

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ранее, «Телеграф» писал, что Потап рассекретил планы Нади Дорофеевой и Позитива на будущее.

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Отдых, Настя Каменских, Потап.

Автор:

Телеграф
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