Потап и Настя Каменских отдыхают в Японии: первые фото

В мире пандемия, но это не мешает многим звездам отказываться от путешествий. Совсем недавно они отдыхали в Турции, а теперь поехали в Японию.

Украинский продюсер Олексей Потапенко и его супруга Настя Каменских поехали в Токио. Об этом сообщил сам Потап, опубликовав на своей страничке в Инстаграм первый снимок с их путешествия.

Пара позирует на фоне ночного города. Судя по тому, что Настя и Леша тепло одеты, в Токио сейчас прохладно – звезды даже надели шапки.

Стоит отметить, что пара не забыла про «главный аксессуар этого года» - защитную маску. Звездная чета гуляет по улицам японской столицы в черных защитных масках, чем показывает, что отправляясь за границу, нельзя забывать о защите – это может спасти Вашу жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kamenskux Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 2 Ноя 2020 в 9:39 PST

Ранее, «Телеграф» писал, что Потап рассекретил планы Нади Дорофеевой и Позитива на будущее.