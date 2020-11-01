Мы увидим их совсем другими: Потап рассказал о будущем Нади Дорофеевой и Позитива

31 октября в Киеве отгремел заключительный концерт украинской группы "Время и Стекло". Теперь группа больше не будет существовать, а останется лишь в уже вышедших песнях и клипах, ну и в памяти фанатов.

Что будет дальше? Если с Позитивом ситуация еще понятна, он входит в состав группы «Мозги», то куда «пойдет» Надя?

Продюсер группы, репер Потап, на своей странице в Instagram решил привнести немного света в эту ситуацию и опубликовал пост, которым очень заинтриговал поклонников группы.

«Два последних концерта группы Время и Стекло — это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов, Надя Дорофеева и Позитив. Запомните их такими, потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими — Надю в ее сольном проекте, а Позитива в группе Mozgi», - написал Потапенко.

Так, что с нетерпением ждем новых треков от группы «Мозги» и сольный проект Нади Дорофеевой.

Ранее, «Телеграф» писал почему распалась группа "Время и Стекло" и каким же был их lastdance.