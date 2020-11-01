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Мы увидим их совсем другими: Потап рассказал о будущем Нади Дорофеевой и Позитива

Мы увидим их совсем другими: Потап рассказал о будущем Нади Дорофеевой и Позитива
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

31 октября в Киеве отгремел заключительный концерт украинской группы "Время и Стекло". Теперь группа больше не будет существовать, а останется лишь в уже вышедших песнях и клипах, ну и в памяти фанатов.

Что будет дальше? Если с Позитивом ситуация еще понятна, он входит в состав группы «Мозги», то куда «пойдет» Надя?

Продюсер группы, репер Потап, на своей странице в Instagram решил привнести немного света в эту ситуацию и опубликовал пост, которым очень заинтриговал поклонников группы.

«Два последних концерта группы Время и Стекло — это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов, Надя Дорофеева и Позитив. Запомните их такими, потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими — Надю в ее сольном проекте, а Позитива в группе Mozgi», - написал Потапенко.

 
 
 
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Ну вот и закончилась эпоха .... Практически 11 лет... даже не верится , особенно ,когда ты действительно получаешь успех время начинает бежать с бешеной скоростью, начинаются концерты,полеты,съёмки,деньги валятся на голову и начинаешь делать больше,лучше,сильнее ... эволюция ... в таком темпе ты даже не можешь остановится и оглянуться , переоценить , подумать ,переосмыслить... в этом отношении 2 последних концерта группы Время и Стекло - это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов @nadyadorofeeva @positiff 19 номеров ,15 музыкантов , новые постановки и суперкостюмы , невероятные танцы,приглашённые звёзды и абсолютно другой ,живой звук!!! Такого ,да простят меня коллеги , элегантного Лас-Вегаско-Бродвейского шоу Дворец « Украина» не видел и не увидит, потому что это были два действительно прощальных концерта группы «Время и Стекло» это был их #lastdance Последний Танец спасибо Вам всем за любовь и музыку .... Будет пост благодарности ,но это позже ...запомните их такими , потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими - Надю в ее сольном проекте , а Позитива в группе Mozgi ,которая выпускает новый альбом и уже снимает клип !!! Король умер... Да здравствует Король!!!

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Так, что с нетерпением ждем новых треков от группы «Мозги» и сольный проект Нади Дорофеевой.

Ранее, «Телеграф» писал почему распалась группа "Время и Стекло" и каким же был их lastdance.

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Позитив, Потап, Надя Дорофеева, Время и Стекло.

Автор:

Телеграф
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