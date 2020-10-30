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"Время и стекло" отыграли последний концерт перед распадом: фанаты не сдерживали слез (фото, видео)

"Время и стекло" отыграли последний концерт перед распадом: фанаты не сдерживали слез (фото, видео)
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм - Надя Дорофеева

Группа "Время и стекло" отыграли последний концерт.

"В начале декабря "Время и стекло" было бы 11 лет, а сегодня состоялся их прощальный последний танец", - написала в Инстаграм сооснователь лейбла MOZGI Entertainment Ирина Горовая.

 
 
 
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В начале декабря @vremyaisteklo было бы 11 лет, а сегодня состоялся их прощальный #последнийтанец Несмотря на все сложности карантинной реальности, неожиданную для всех болезнь Позитива и ряд мелких испытаний, мы это сделали! С самым профессиональными и креативными @tri.direction мы создали концерт-ретроспективу 10-летнего пути @nadyadorofeeva и @positiff к вершине. Получился, пожалуй, самый музыкальный концерт ВиС с горячими танцами, неожиданными коллаборациями и отсылками к бродвейским мюзиклам. Спасибо за организацию @artyom_talant @fc.agency ! Мы не удержались и снова поэкспериментировали со стилем и со сценографией. Все было просто, но наполнено смыслом - два контура лица Нади и Леши, внутри которых играл живой оркестр и шли видео-воспоминания, а между ребятами - только музыка и песочные часы, символизировавшие время группы, которое истекло. Леша, Надя – вы невероятные! Спасибо вам за эти потрясающие 10 лет, не всегда простые, но всегда наполненные эмоциями и любовью. Мы прощаемся с группой Время и Стекло, но не с ребятами. Впереди нас ждет новая совместная история, которая начнется совсем скоро

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

 

"Несмотря на все сложности карантинной реальности, неожиданную для всех болезнь Позитива и ряд мелких испытаний, мы это сделали!", - отметила она.

 

По словам Горовой, последнее выступление группы оказалось самым музыкальным.

"Все было просто, но наполнено смыслом - два контура лица Нади и Леши, внутри которых играл живой оркестр и шли видео-воспоминания, а между ребятами - только музыка и песочные часы, символизировавшие время группы, которое истекло", - написала Горовая.

 

Она также отметила, что хоть фанаты и прощаются с группой, но не с ее участниками и намекнула, что их ждет новая история, "которая начнется совсем скоро".

 

Группа "Время и Стекло" была образована 2 декабря 2010 года в Киеве. Бессменные участники группы Надя Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив). 30 октября они дали два последних концерта в Киеве, которые прошли в Дворце Украина.  

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Надя Дорофеева, Время и Стекло, Алексей Завгородний.

Автор:

Телеграф
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