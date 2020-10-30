"Время и стекло" отыграли последний концерт перед распадом: фанаты не сдерживали слез (фото, видео)

Группа "Время и стекло" отыграли последний концерт.

"В начале декабря "Время и стекло" было бы 11 лет, а сегодня состоялся их прощальный последний танец", - написала в Инстаграм сооснователь лейбла MOZGI Entertainment Ирина Горовая.

"Несмотря на все сложности карантинной реальности, неожиданную для всех болезнь Позитива и ряд мелких испытаний, мы это сделали!", - отметила она.

По словам Горовой, последнее выступление группы оказалось самым музыкальным.

"Все было просто, но наполнено смыслом - два контура лица Нади и Леши, внутри которых играл живой оркестр и шли видео-воспоминания, а между ребятами - только музыка и песочные часы, символизировавшие время группы, которое истекло", - написала Горовая.

Она также отметила, что хоть фанаты и прощаются с группой, но не с ее участниками и намекнула, что их ждет новая история, "которая начнется совсем скоро".

Группа "Время и Стекло" была образована 2 декабря 2010 года в Киеве. Бессменные участники группы Надя Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив). 30 октября они дали два последних концерта в Киеве, которые прошли в Дворце Украина.