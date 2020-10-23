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Настя Каменских вспомнила свои 17 лет и показала архивные снимки

Настя Каменских вспомнила свои 17 лет и показала архивные снимки
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф
Украинская певица решила поностальгировать и вспомнила свои юные годы.

Сегодня, 23 октября, Каменских опубликовала несколько архивных кадров, датируемых 2004 годом. В 17 лет певица уже выступала на сцене и поражала своим внешним видом.

Длинные кудрявые волосы, пышные губы, тонкая талия – все это 17-летняя Настя.

Юная Настя уже тогда заряжала зрителей своей подачей. На одном из снимков видно, как Каменских отдается сцене – вероятно, девушка тянет высокие ноты.

"Какие длинные волосы" - подписала один из снимков Каменских.

Сейчас, в свои 33, Настя Каменских по праву считается одной из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса. Она тщательно следит за собой, своей фигурой, что часто показывает на своей странице в Инстаграм.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских снова разделась перед камерой.

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Настя Каменских, Снимки, Певица.

Автор:

Телеграф
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