Настя Каменских полностью разделась перед камерой и порассуждала о свободе

Настя Каменских вызвала неоднозначную реакцию к своему новому снимку.
На официальной странице в соцсети Инстаграм артистка выложила очень откровенный снимок, на котором позирует совершенно голой. Фото сделано со спины, поэтому попу "как у Ким" Каменских показала во всей красе.
"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", - написала Настя.
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Большинству подписчиков певицы не понравилась новая фотография певицы в стиле "ню", поэтому комментарии пользователей соответствующие.
Но есть и положительные отзывы.
Напомним, недавно NK поведала, как расслабляется в ванной и готовится к рабочим будням.
Ранее "Телеграф" писал, что артистка попала в 20-ку самых сексуальных женщин по версии журнала MAXIM.