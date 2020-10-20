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Настя Каменских полностью разделась перед камерой и порассуждала о свободе

Настя Каменских полностью разделась перед камерой и порассуждала о свободе
13:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских
Украинская поп-певица NK всколыхнула сеть обнаженным фото.

Настя Каменских вызвала неоднозначную реакцию к своему новому снимку.

На официальной странице в соцсети Инстаграм артистка выложила очень откровенный снимок, на котором позирует совершенно голой. Фото сделано со спины, поэтому попу "как у Ким" Каменских показала во всей красе.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", - написала Настя.

 
 
 
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Большинству подписчиков певицы не понравилась новая фотография певицы в стиле "ню", поэтому комментарии пользователей соответствующие.

Но есть и положительные отзывы.

Напомним, недавно NK поведала, как расслабляется в ванной и готовится к рабочим будням.

Ранее "Телеграф" писал, что артистка попала в 20-ку самых сексуальных женщин по версии журнала MAXIM.

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Настя Каменских, НК.

Автор:

Телеграф
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