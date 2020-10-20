"Чувственно и пронзительно": Даша Астафьева очаровала сеть неожиданным образом (Фото)

Даша Астафьева поделилась новым чувственным кадром.

Одна из главных секс-символов отечественного шоу-бизнеса Даша Астафьева продолжает завораживать своих поклонников умопомрачительными образами.

Так, 35-летняя украинская звезда выложила новый снимок из своей очередной фотосессии, в котором предстала перед подписчиками в неожиданном для себя образе.

Публикация появилась на официальной странице Астафьевой в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Oct 19, 2020 at 4:16am PDT

В комментариях поклонники оценили новый образ певицы и оставили ей теплые отзывы: "Роскошь и сексуальность в одной фотографии", "Это прооооосто шедевр. Так чувственно и пронзительно", "Шик".

Как ранее писал "Телеграф", известная исполнительница и модель Даша Астафьева призналась, чего боится больше всего на свете.