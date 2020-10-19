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Леся Никитюк в милом веночке и ярком наряде встретила день рождения (Фото)

Леся Никитюк в милом веночке и ярком наряде встретила день рождения (Фото)
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк
В понедельник, 19 октября, популярной украинской телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 33 года.

Леся Никитюк принимает сегодня поздравления не только от коллег, но и от своих верных поклонников. Сегодня телеведущая отмечает свой 33-й день рождения.

На своей странице в Инстаграме Никитюк рассказала, за что благодарна в этот день.

"Надела венок, села на стульчик и жду поздравлений. Я благодарю Бога за возможности и реализацию! Спасибо родителям за свой оптимизм) спасибо друзьям за то, что вы", - написала Леся, сопроводив текст своей новой фотографией.

 
 
 
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Также телеведущая анонсировала новый сезон авторского трэвел-проекта "Le Маршрутка", премьера которого состоится сегодня вечером в 18.00 часов на Новом канале.

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Напомним, что почти восемь лет назад Леся Никитюк начала вести программу "Орел и решка", став одной из самых популярных персон на украинском телевидении. Три раза она участвовала в программе "Рассмеши комика" и всегда получала денежный приз. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная телеведущая Леся Никитюк решила отдохнуть от работы и взять творческий отпуск.

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День рождения, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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