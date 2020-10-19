Украинская телеведущая взрывает Instagram соблазнительными фото идеальной фигуры: кто такая Лера Фараонова

25-летняя Лера Фараонова выложила фото в спортивном костюме, которое взбудоражило сеть.

Лера Фараонова поделилась с подписчиками своей личной страницы в Инстаграме новыми соблазнительными снимками.

В этот раз девушка опубликовала фотографию, на которой она позирует в обтягивающем спортивном костюме серого оттенка.

View this post on Instagram A post shared by Lera Faraonova (@lerafara) on Oct 18, 2020 at 11:54pm PDT

Свежие фото получили множество комментариев, в которых поклонники Фараоновой похвалили ее формы и стройную фигуру.

Отметим, что Лера Фараонова наиболее известна как ведущая украинского канала Kyiv.live.

В свои 25 лет может похвастаться 185 тыс. подписчиков в соцсети Инстаграм, на странице которой очень часто делится откровенными фотографиями. Свою сексуальную фигуру Лера не привыкла прятать от чужих глаз.

View this post on Instagram A post shared by Lera Faraonova (@lerafara) on May 22, 2019 at 11:06pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Lera Faraonova (@lerafara) on Sep 10, 2019 at 4:36am PDT

View this post on Instagram A post shared by Lera Faraonova (@lerafara) on Aug 16, 2020 at 10:57pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Lera Faraonova (@lerafara) on Jun 17, 2020 at 11:45pm PDT

Добавим, что Лера Фараонова родилась 30 августа 1995 года в Киеве. Окончила КНУ им.Тараса Шевченка по специальности: "переводчик с английского языка". В 2017 году стала вице-мисс Казахстана.

Ранее "Телеграф" писал об успешной блогерше 25-летней Софии Стужук, которая показала архивные фото с мужем Дмитрием, умершим от осложнений коронавируса.