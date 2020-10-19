Украинская телеведущая взрывает Instagram соблазнительными фото идеальной фигуры: кто такая Лера Фараонова

Лера Фараонова поделилась с подписчиками своей личной страницы в Инстаграме новыми соблазнительными снимками.
В этот раз девушка опубликовала фотографию, на которой она позирует в обтягивающем спортивном костюме серого оттенка.
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Свежие фото получили множество комментариев, в которых поклонники Фараоновой похвалили ее формы и стройную фигуру.
Отметим, что Лера Фараонова наиболее известна как ведущая украинского канала Kyiv.live.
В свои 25 лет может похвастаться 185 тыс. подписчиков в соцсети Инстаграм, на странице которой очень часто делится откровенными фотографиями. Свою сексуальную фигуру Лера не привыкла прятать от чужих глаз.
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Добавим, что Лера Фараонова родилась 30 августа 1995 года в Киеве. Окончила КНУ им.Тараса Шевченка по специальности: "переводчик с английского языка". В 2017 году стала вице-мисс Казахстана.
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