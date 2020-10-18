София Стужук в слезах поделилась воспоминаниями о покойном муже

Украинский блогер София Стужук вспомнила, как начиналась ее семейная жизнь с Дмитрием Стужуком.

Бизнесмен Дмитрий Стужук умер 16 октября от осложнений коронавирусной инфекции. Успешный блогер оставил после себя троих детей, которые появились у него в браке с Софией Стужук, также популярным блогером в Инстаграме.

25-летняя девушка поделилась со своими подписчиками воспоминаниями о своем покойном супруге, с которым она разводилась в этом году.

Так, в сториз София выложила несколько архивных фотографий, на которых запечатлены все годы совместной жизни, - от начала отношений до самой смерти Дмитрия.

Кадр, сделанный в день росписи влюбленных:

Фото, на котором София и Дмитрий объявляют о пополнении в семье. Девушка была беременна первым ребенком, сыном Давидом.

В то же время София пишет, что прожив с Дмитрием столько счастливых дней, ей очень больно осознавать его смерть и она пока не знает, как это принять и осознать. Блогер благодарна своим подписчикам за их поддержку, о чем не перестает упоминать в своих видео.

Ранее "Телеграф" писал о том, что близкая подруга Дмитрия Стужука также подхватила коронавирус.

Также напомним, по состоянию на утро 18 октября в Украине зафиксировано 5231 случаев заражения COVID-19.