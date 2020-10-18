90 человек умерло от коронавируса в Украине за сутки: статистика на 18 октября

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5231 человека, зафиксировано 90 летальных случаев, 1264 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 18 октября.

Суточный показатель заболеваемости резко снизился, днем ранее был зафиксирован антирекорд — за сутки заболело 6410 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 298 872 человека, из них 125 377 выздоровели, летальных исходов — 5607.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 8356 случаев;

Волынская область — 10830 случаев;

Днепропетровская область — 10933 случая;

Донецкая область — 7007 случаев;

Житомирская область — 9787 случаев;

Закарпатская область — 11736 случаев;

Запорожская область — 6365 случаев;

Ивано-Франковская область — 16580 случаев;

Кировоградская область — 1564 случая;

Киев — 30463 случая;

Киевская область — 12684 случая;

Львовская область — 24844 случая;

Луганская область — 2422 случая;

Николаевская область — 5687 случаев;

Одесская область — 18729 случаев;

Полтавская область — 5877 случаев;

Ровенская область — 15882 случая;

Сумская область — 8850 случаев;

Тернопольская область — 17361 случай;

Харьковская область — 28518 случаев;

Херсонская область — 2472 случая;

Хмельницкая область — 10818 случаев;

Черновицкая область — 17659 случаев;

Черкасская область — 6762 случая;

Черниговская область — 6686 случаев.

Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.