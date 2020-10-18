90 человек умерло от коронавируса в Украине за сутки: статистика на 18 октября

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 18 октября.
Суточный показатель заболеваемости резко снизился, днем ранее был зафиксирован антирекорд — за сутки заболело 6410 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 298 872 человека, из них 125 377 выздоровели, летальных исходов — 5607.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 8356 случаев;
Волынская область — 10830 случаев;
Днепропетровская область — 10933 случая;
Донецкая область — 7007 случаев;
Житомирская область — 9787 случаев;
Закарпатская область — 11736 случаев;
Запорожская область — 6365 случаев;
Ивано-Франковская область — 16580 случаев;
Кировоградская область — 1564 случая;
Киев — 30463 случая;
Киевская область — 12684 случая;
Львовская область — 24844 случая;
Луганская область — 2422 случая;
Николаевская область — 5687 случаев;
Одесская область — 18729 случаев;
Полтавская область — 5877 случаев;
Ровенская область — 15882 случая;
Сумская область — 8850 случаев;
Тернопольская область — 17361 случай;
Харьковская область — 28518 случаев;
Херсонская область — 2472 случая;
Хмельницкая область — 10818 случаев;
Черновицкая область — 17659 случаев;
Черкасская область — 6762 случая;
Черниговская область — 6686 случаев.
Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.