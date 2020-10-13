В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль

Угрожающая эпидемиологическая ситуации побуждает Украину пересмотреть меры по реагированию на пандемию. Во вторник, 13 октября, Кабмин изменил максимальное количество людей на массовых мероприятиях.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, проинформировали в Телеграм-канале "Политика страны".
Новые правила по количеству людей на массовых мероприятиях по зонам:
Зеленая зона - максимум 50 человек,
Желтая - не более 30,
Оранжевая - не более 20 человек.
Также Шмыгаль заявил, что Кабмин продлит карантин в Украине до конца года.
Читайте также в материале "Телеграф": За несоблюдение карантинных норм в Украине планируют штрафовать на сумму до 51 тыс гривен.