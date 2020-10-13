В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль

Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина в Украине.

Угрожающая эпидемиологическая ситуации побуждает Украину пересмотреть меры по реагированию на пандемию. Во вторник, 13 октября, Кабмин изменил максимальное количество людей на массовых мероприятиях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, проинформировали в Телеграм-канале "Политика страны".

Новые правила по количеству людей на массовых мероприятиях по зонам:

Зеленая зона - максимум 50 человек,

Желтая - не более 30,

Оранжевая - не более 20 человек.

Также Шмыгаль заявил, что Кабмин продлит карантин в Украине до конца года.

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