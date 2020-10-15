В "красной зоне" города и целые районы в 16 областях Украины: когда и как ужесточат карантин

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Четверг, 15.10.2020
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20:33 Сегодня Телеграф
19 октября в Украине будет введено новое эпидемическое зонирование.

Министр Кабмина Олег Немчинов по итогу заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, объявил новом эпидемическом зонировании. 

Оно должно вступить в силу в 00:00 19 октября. 

Согласно сообщению Немчинова в Фейсбук, в красную зону попадают следующие области, районы и населенные пункты.

Волынская область:

  • город Владимир-Волынский,
  • город Нововолынск,
  • Луцкий район ;

Донецкая область: 

  • Славянский район

Житомирская область:

  • город Коростень
  • Коростенский район,
  • Лугинский район,
  • Любарский район,
  • Черняховский район
  • Чудновский район

Ивано-Франковская область:

  • город Ивано-Франковск 

Киевская область:

  • город Васильков
  • Бориспольский район

Луганская область: 

  • город Лисичанск,
  • город Рубежное
  • город Северодонецк,
  • Беловодский район
  • Белокуракинский район,
  • Кременской район,
  • Марковский район,
  • Меловской район,
  • Новоайдарский район,
  • Новопсковский район,
  • Попаснянский район,
  • Сватовский район,
  • Станично-Луганский район,
  • Старобельский район
  • Троицкий район

Одесская область

  • город Беляевка
  • Татарбунарский район

Полтавская область: 

  • город Полтава

Ровенская область:

  • город Дубно,
  • город Вараш,
  • город Острог,
  • Здолбуновский район
  • Костопольский район

Сумская область:

  • город Сумы 
  • Сумской район

Тернопольская область:

  • город Тернополь,
  • город Бережаны,
  • город  Кременец,
  • город Чертков,
  • Борщевский район,
  • Залещицкий район,
  • Монастыриский район

Харьковская область:

  • город Харьков 
  • город Люботин
  • Богодуховский район,
  • Лозовской район
  • Первомайский район

Хмельницкая область:

  • город Хмельницкий,
  • город  Нетешин,
  • город Славута,
  • город Волочиск,
  • Городокский район,
  • Дунаевецкий район
  • Каменец-Подольский район
  • Старосинявский район
  • Теофипольский районы 

Черкасская область:

  • город Канев
  • город Смела
  •  Смелянский район

Черновицкая область:

  • город Черновцы 
  • город Новоднестровск
  • Кельменецкий район
  • Кицманский район

Черниговская область:

  • город Чернигов 
  • город Нежин

Согласно требованиям Минздрава, при попадании города или региона в "красную" зону запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

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Коронавирус, Covid-19, Олег Немчинов.

Автор:

Телеграф
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