В "красной зоне" города и целые районы в 16 областях Украины: когда и как ужесточат карантин

Министр Кабмина Олег Немчинов по итогу заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, объявил новом эпидемическом зонировании.
Оно должно вступить в силу в 00:00 19 октября.
Согласно сообщению Немчинова в Фейсбук, в красную зону попадают следующие области, районы и населенные пункты.
Волынская область:
- город Владимир-Волынский,
- город Нововолынск,
- Луцкий район ;
Донецкая область:
Житомирская область:
- город Коростень
- Коростенский район,
- Лугинский район,
- Любарский район,
- Черняховский район
- Чудновский район
Ивано-Франковская область:
Киевская область:
- город Васильков
- Бориспольский район
Луганская область:
- город Лисичанск,
- город Рубежное
- город Северодонецк,
- Беловодский район
- Белокуракинский район,
- Кременской район,
- Марковский район,
- Меловской район,
- Новоайдарский район,
- Новопсковский район,
- Попаснянский район,
- Сватовский район,
- Станично-Луганский район,
- Старобельский район
- Троицкий район
Одесская область
- город Беляевка
- Татарбунарский район
Полтавская область:
Ровенская область:
- город Дубно,
- город Вараш,
- город Острог,
- Здолбуновский район
- Костопольский район
Сумская область:
Тернопольская область:
- город Тернополь,
- город Бережаны,
- город Кременец,
- город Чертков,
- Борщевский район,
- Залещицкий район,
- Монастыриский район
Харьковская область:
- город Харьков
- город Люботин
- Богодуховский район,
- Лозовской район
- Первомайский район
Хмельницкая область:
- город Хмельницкий,
- город Нетешин,
- город Славута,
- город Волочиск,
- Городокский район,
- Дунаевецкий район
- Каменец-Подольский район
- Старосинявский район
- Теофипольский районы
Черкасская область:
- город Канев
- город Смела
- Смелянский район
Черновицкая область:
- город Черновцы
- город Новоднестровск
- Кельменецкий район
- Кицманский район
Черниговская область:
- город Чернигов
- город Нежин
Согласно требованиям Минздрава, при попадании города или региона в "красную" зону запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.
Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.