В "красной зоне" города и целые районы в 16 областях Украины: когда и как ужесточат карантин

19 октября в Украине будет введено новое эпидемическое зонирование.

Министр Кабмина Олег Немчинов по итогу заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, объявил новом эпидемическом зонировании.

Оно должно вступить в силу в 00:00 19 октября.

Согласно сообщению Немчинова в Фейсбук, в красную зону попадают следующие области, районы и населенные пункты.

Волынская область:

город Владимир-Волынский,

город Нововолынск,

Луцкий район ;

Донецкая область:

Славянский район

Житомирская область:

город Коростень

Коростенский район,

Лугинский район,

Любарский район,

Черняховский район

Чудновский район

Ивано-Франковская область:

город Ивано-Франковск

Киевская область:

город Васильков

Бориспольский район

Луганская область:

город Лисичанск,

город Рубежное

город Северодонецк,

Беловодский район

Белокуракинский район,

Кременской район,

Марковский район,

Меловской район,

Новоайдарский район,

Новопсковский район,

Попаснянский район,

Сватовский район,

Станично-Луганский район,

Старобельский район

Троицкий район

Одесская область

город Беляевка

Татарбунарский район

Полтавская область:

город Полтава

Ровенская область:

город Дубно,

город Вараш,

город Острог,

Здолбуновский район

Костопольский район

Сумская область:

город Сумы

Сумской район

Тернопольская область:

город Тернополь,

город Бережаны,

город Кременец,

город Чертков,

Борщевский район,

Залещицкий район,

Монастыриский район

Харьковская область:

город Харьков

город Люботин

Богодуховский район,

Лозовской район

Первомайский район

Хмельницкая область:

город Хмельницкий,

город Нетешин,

город Славута,

город Волочиск,

Городокский район,

Дунаевецкий район

Каменец-Подольский район

Старосинявский район

Теофипольский районы

Черкасская область:

город Канев

город Смела

Смелянский район

Черновицкая область:

город Черновцы

город Новоднестровск

Кельменецкий район

Кицманский район

Черниговская область:

город Чернигов

город Нежин

Согласно требованиям Минздрава, при попадании города или региона в "красную" зону запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.