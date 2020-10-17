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Суббота, 17.10.2020
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Коронавирус побил три антирекорда недели в Украине: почти 6,5 тысяч новых больных

Коронавирус побил три антирекорда недели в Украине: почти 6,5 тысяч новых больных
09:07 Сегодня Телеграф
В Украине коронавирус продолжает распространятся и бить новые рекорды.

По состоянию на утро 17 октября в Украине выявили 6410 новых случаев коронавируса, - заболевание поставило новые рекорды одновременно по числу умерших, новых зараженных и суммарного количества больных.

Об этом можно судить по сводке СНБО.

По данным аппарата, за прошедшие 24 часа в стране скончались 109 человек.

Выздороветь удалось только 2 194 пациентам.

Ситуация в Киеве с коронавирусом следующая:

  • Выявили 598 новых случаев заболевания,

  • 12 человек умерло,

  • выздоровели 186 украинцев,

  • общее количество зараженных с начала эпидемии равно 30 010 человек.

Свежая статистика по Украине: карта распространения заболевания COVID-19 реальном времени

С начала пандемии в Украине заболели 293 641 человек, из них 124 113 выздоровели, а скончались 5 517 пациентов.

Наибольшее количество умерших от COVID-19 зафиксировали на Львовщине, с начала пандемии там погибли 681 человек.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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