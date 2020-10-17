"Скорые" приезжают беспрерывно, медики работают нон-стоп: какова ситуация в краснозонной Полтаве (фото)

В городе введут новые ограничения

В Полтаве, которая с 19 октября войдет в "красную зону" в связи с коронавирусом, наступает медицинский коллапс. Машины скорой помощи без перерыва привозят больных "ковидом", сообщает директор департамента здравоохранения и социального развития Полтавы Виктория Лоза.

Она в пятницу посетила 3-ю городскую больницу.

"Экстренка одна за другой приезжают непрерывно. Медики работают нон-стоп, напряжение бешеное. Пациенты в основном с низкой сатурацией, задышкой и сопутствующими болезнями", - пишет Виктория Лоза в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", в Полтавской области зафиксировано 5469 случаев заражения коронавирусом, 92 из которых оказались смертельными. При новом карантинном зонировании Полтава войдет в "красную зону".

Согласно с рекомендациями Минздрава, в городах красной зоны не работает общественный транспорт, закрыты все ТРЦ, кинотеатры, спортзалы и общепиты, а учебные учреждения переходят на дистанционный режим работы. Как известно, в красную зону вошел также Харьков, однако останавливать общественный транспорт власти отказались.