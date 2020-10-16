"Полгода, как мы уже не вместе": София Стужук со слезами рассказала про развод с покойным мужем

Женщина пока не может принять факт, что Дмитрий Стужук умер, и говорить про его похороны.

Популярная украинская блогер София Стужук со слезами на глазах высказалась про развод с мужем Дмитрием, который скончался от осложнений коронавируса.

В своем Инстаграм она опубликовала много сториз по этой теме.

На многих из них Стужук плачет, говоря, что уже занимается вопросом похорон, но еще не готова комментировать ситуацию перед общественностью:

Женщина рассказала, что Дмитрий в течение шести лет был весомой частью ее жизни, стал отцом троих ее детей, хотя отношения между ними и не сложилось.

"Завтра (17 октября, - ред.) как раз будет ровно полгода, как мы уже не вместе. Многое проработалось и забылось. Остались только теплые воспоминания, трое прекрасных деток и очень ценный опыт за плечами", - написала София.

"Господи, это так ужасно и больно осознавать, что человека больше нет", - добавила блогер.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети нашли фото Дмитрия Стужука, которое назвали пророческим в контексте его смерти