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Пятница, 16.10.2020
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Успешный блогер и отец троих детей: кто такой Дмитрий Стужук и почему он умер

Успешный блогер и отец троих детей: кто такой Дмитрий Стужук и почему он умер
16:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Стужука
В пятницу, 16 октября, в Киеве умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук. Ранее мужчину госпитализировали из-за тяжелой формы коронавируса.

О смерти Дмитрия в Инстаграме сообщила его супруга - 25-летняя София Стужук.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала блогер и мать троих детей в посте.

 
 
 
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Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало

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Известно, что несколько дней Дмитрий находился на домашнем лечении, а 15 октября перестал выходить на связь. Его увезли в больницу, он попал в реанимацию, где и скончался. Ранее София сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и он находился в крайне тяжелом состоянии.

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Еще вчера Дмитрий Стужук публиковал на своей странице в Инстаграме сообщение о ходе болезни и показал фото, на котором дышит с помощью кислородной маски.

 
 
 
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое). ⠀ Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат ⠀ Мое состояние стабильное.

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Отметим, что Дмитрий Стужук известен как успешный украинский блогер.

 
 
 
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На его страничку в Инстаграм подписано 1 миллион пользователей. Кроме спорта мужчина занимался также продажей одежды, рекламировал духи и вел популярный мужской блог.

 
 
 
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Более пяти лет жил в браке с 25-летней Софией Стужук, которая имеет 5 миллионов подписчиков в соцсети. В 2020 году пара развелась. Сейчас София воспитывает троих общих детей.

 
 
 
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К слову, София Стужук выступает против вакцинации, и ранее активно говорила о том, что коронавирус это выдумка. Также она против родов в больнице. Двух дочерей женщина родила в домашних условиях.

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Смерть, Коронавирус, Дмитрий Стужук.

Автор:

Телеграф
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