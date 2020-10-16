Успешный блогер и отец троих детей: кто такой Дмитрий Стужук и почему он умер

В пятницу, 16 октября, в Киеве умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук. Ранее мужчину госпитализировали из-за тяжелой формы коронавируса.

О смерти Дмитрия в Инстаграме сообщила его супруга - 25-летняя София Стужук.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала блогер и мать троих детей в посте.

View this post on Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) on Oct 16, 2020 at 3:32am PDT

Известно, что несколько дней Дмитрий находился на домашнем лечении, а 15 октября перестал выходить на связь. Его увезли в больницу, он попал в реанимацию, где и скончался. Ранее София сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и он находился в крайне тяжелом состоянии.

Еще вчера Дмитрий Стужук публиковал на своей странице в Инстаграме сообщение о ходе болезни и показал фото, на котором дышит с помощью кислородной маски.

Отметим, что Дмитрий Стужук известен как успешный украинский блогер.

View this post on Instagram A post shared by Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) on Sep 21, 2020 at 8:53am PDT

На его страничку в Инстаграм подписано 1 миллион пользователей. Кроме спорта мужчина занимался также продажей одежды, рекламировал духи и вел популярный мужской блог.

View this post on Instagram A post shared by Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) on Aug 11, 2020 at 2:07am PDT

View this post on Instagram A post shared by Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) on Sep 5, 2020 at 2:27am PDT

Более пяти лет жил в браке с 25-летней Софией Стужук, которая имеет 5 миллионов подписчиков в соцсети. В 2020 году пара развелась. Сейчас София воспитывает троих общих детей.

View this post on Instagram A post shared by Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) on Aug 4, 2020 at 10:21am PDT

View this post on Instagram A post shared by Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) on May 10, 2020 at 11:46am PDT

View this post on Instagram A post shared by Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) on Apr 18, 2020 at 11:53am PDT

К слову, София Стужук выступает против вакцинации, и ранее активно говорила о том, что коронавирус это выдумка. Также она против родов в больнице. Двух дочерей женщина родила в домашних условиях.