Муж блогерши Софии Стужук умер от COVID-19: ранее она заявляла, что коронавирус - это не страшно

У мужчины остались трое детей

Популярный блогер София Стужук, у которой более 5 миллионов подписчиков только в Instagram, сообщила о смерти мужа Дмитрия. У 25-летней Софии остались трое детей от Дмитрия, пара находилась в процессе развода.

Накануне вечером София поведала подписчикам, что отец ее детей попал в реанимацию. В пятницу блогер в слезах сообщила о смерти Дмитрия, вирус дал осложнения на сердце.

Стоит подчеркнуть, что в начале карантина блогер активно пропагандировала теорию, что коронавирус является выдумкой, был создан искуственно и вообще не опасен. За день до смерти Дмитрия София Стужук опубликовала сториз, где говорит, что коронавирус не страшен для здоровых людей.

"Да, он существует - несомненно. Создан он искусственно в 2015г и это особенно не скрывают. Я в этом уверена по крайне мере. Несомненно, он протекает не слишком приятно. Но опасность его явно очень преувеличили. Он не намного страшнее обычного гриппа на самом деле", - писала Стужук в марте 2020 года.

У Дмитрия тоже было более миллиона поклонников в Instagram, он активно занимался спортом.

"Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 - болезнь не эфемерная! И тяжелая", - написал Дмитрий Стужук за день до смерти.

Как сообщал "Телеграф", только за сутки официально в Украине от "ковида" умерло 106 человек. В пятницу стало известно, что "корону" подцепил нардеп Николай Тищенко.