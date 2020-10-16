Нардеп Тищенко подцепил коронавирус и показал фото из больницы

Народный депутат Украины Николай Тищенко получил положительный тест на коронавирус.

О том, что заместитель председателя фракции "Слуга народа" заразился коронавирусной инфекцией, заявил он сам на своей странице в соцсети в Facebook.

Тищенко написал, что "чувствует себя как танк, которому подбили гусеницу. Температура 36,8 - поднялась". По новой фотографии видно, что нардеп сейчас находится в больнице.

Несмотря на госпитализацию, Николай Тищенко заверил, что "Слуга народа" продолжает оперативно и слаженно готовится к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

Под публикацией многие пользователи отметили, что обычных людей с наиболее худшими показателями и действительно высокой температурой заставляют сидеть дома, хотя Минздрав говорит, что больничных коек пока хватает.

Как сообщал ранее "Телеграф", на утро 16 октября в Украине известно о 5992 новых случая заражения коронавирусом. 106 человек скончались.