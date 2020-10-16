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"Сглазил сам себя..." В сети нашли пророческое фото Дмитрия Стужука

"Сглазил сам себя..." В сети нашли пророческое фото Дмитрия Стужука
16:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram - Дмитрий Стужук
В сети обнаружили фото Дмитрия Стужука, которым суждено было стать пророческими.

Популярный блогер София Стужук, у которой более 5 миллионов подписчиков только в Instagram, накануне сообщила о смерти мужа Дмитрия. В сети нашли фото с фотосессии умершего, которой суждено было стать пророческой.

Пользователи обнаружили фото Стужука в Instagram.

Суть фотосессии заключалась в "трудностях борьбы с сердцем", которые в итоге и возникли у Дмитрия, вследствие осложнений от коронавируса.

Читайте также в материале "Телеграф": Украина продолжает ставить неутешительные "рекорды" по коронавирусу.

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Все по теме:

Сердце, Смерть, Коронавирус, Дмитрий Стужук.

Автор:

Телеграф
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