"Сглазил сам себя..." В сети нашли пророческое фото Дмитрия Стужука

В сети обнаружили фото Дмитрия Стужука, которым суждено было стать пророческими.

Популярный блогер София Стужук, у которой более 5 миллионов подписчиков только в Instagram, накануне сообщила о смерти мужа Дмитрия. В сети нашли фото с фотосессии умершего, которой суждено было стать пророческой.

Пользователи обнаружили фото Стужука в Instagram.

Суть фотосессии заключалась в "трудностях борьбы с сердцем", которые в итоге и возникли у Дмитрия, вследствие осложнений от коронавируса.

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