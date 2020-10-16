Рожала дома и не верила в коронавирус: что известно о Софии Стужук, чей муж умер от COVID-19

16 октября от осложнения коронавируса умер известный фитнес-блогер Дмитрий Стужук. В этом году мужчина разводился со своей женой, 25-летней Софией. У пары остались трое детей.

Сегодня на страницу блогера Софии Стужук подписано боле пяти миллионов пользователей Инстаграма.

Девушка родилась в Севастополе 21 мая 1995 года. Закончила школу с золотой медалью, но часто огорчала родителей из-засвоего бунтарского поведения. Также у Софии есть младший брат.

После школы перебралась в Киев. Поступила на юридический факультет в КНУ им. Т. Шевченко, который закончила заочно. По профессии не работала.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) on Jan 13, 2019 at 7:39am PST

Благодаря своей искренности и очаровательности уже в 22 года стала успешным блогером.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) on Jan 4, 2019 at 10:58am PST

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View this post on Instagram A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) on Oct 25, 2018 at 9:53am PDT

Девушка является одной из самых популярных мам соцсети, где очень часто публикует свои модельные снимки, фотографии детей, а также постит рассказы из своей личной жизни - о семье, образе жизни, воспитании ребенка, делится секретами стройной фигуры.

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Своего будущего мужа, украинского бизнесмена Дмитрия София встретила в тренажерном зале. Он был старшее нее на 10 лет.

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Блогер не только ведет свою страничку в социальных сетях, она также занимается продвижением собственного бренда одежды для мам If only wear. Кроме этого, София проводит популярные марафоны похудения Telovod.

Отметим, что ранее София Стужук говорила, что коронавирус был создан искусственно и он не опасен. Также она против родов в больнице. Своих детей девушка рожала в домашних условиях.

Напомним, Дмитрий Стужук умер сегодня в одной из киевских больниц. Узнать о нем боле подробную информацию вы можете на сайте "Телеграфа".