Даша Астафьева переборола детский страх ради сексуальных фото

Секс-символ украинского шоу-бизнеса снялась в необычной фотосессии под водой, а также рассказала о своем детском страхе.
Новые кадры появились на официальной странице Астафьевой в Инстаграме.
"К слову, плавать я долго не умела. Научилась в девятом классе) Как только научилась, сразу стала бояться воды...", - призналась звезда. Отметим, что страх перед водой не помешал Даше сняться в красивой подводной фотосессии.
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Backstage фотосьемки:
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Поклонники Астафьевой восхитились смелостью знаменитости и оставили много хвалебных отзывов.
Как ранее писал "Телеграф", недавно телеведущая Леся Никитюк показала Астафьеву в непривычном образе.