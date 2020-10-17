Даша Астафьева переборола детский страх ради сексуальных фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась кадрами из подводной фотосессии.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса снялась в необычной фотосессии под водой, а также рассказала о своем детском страхе.

Новые кадры появились на официальной странице Астафьевой в Инстаграме.

"К слову, плавать я долго не умела. Научилась в девятом классе) Как только научилась, сразу стала бояться воды...", - призналась звезда. Отметим, что страх перед водой не помешал Даше сняться в красивой подводной фотосессии.

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Oct 16, 2020 at 8:49am PDT

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Oct 16, 2020 at 3:01am PDT

Backstage фотосьемки:

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Oct 16, 2020 at 3:16am PDT

Поклонники Астафьевой восхитились смелостью знаменитости и оставили много хвалебных отзывов.

Как ранее писал "Телеграф", недавно телеведущая Леся Никитюк показала Астафьеву в непривычном образе.

Также Алексей Дурнев оценил новый откровенный снимок Даши.