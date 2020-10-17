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Даша Астафьева переборола детский страх ради сексуальных фото

Даша Астафьева переборола детский страх ради сексуальных фото
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Астафьевой
Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась кадрами из подводной фотосессии.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса снялась в необычной фотосессии под водой, а также рассказала о своем детском страхе.

Новые кадры появились на официальной странице Астафьевой в Инстаграме.

"К слову, плавать я долго не умела. Научилась в девятом классе) Как только научилась, сразу стала бояться воды...", - призналась звезда. Отметим, что страх перед водой не помешал Даше сняться в красивой подводной фотосессии.

 
 
 
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Маша Фокина завалила Instagram гламурными фото и блеснула шикарными ножками

 
 
 
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Backstage фотосьемки:

 
 
 
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Поклонники Астафьевой восхитились смелостью знаменитости и оставили много хвалебных отзывов.

Как ранее писал "Телеграф", недавно телеведущая Леся Никитюк показала Астафьеву в непривычном образе.

Также Алексей Дурнев оценил новый откровенный снимок Даши.

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Даша Астафьева, Фотосессия.

Автор:

Телеграф
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