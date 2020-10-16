Маша Фокина завалила Instagram гламурными фото и блеснула шикарными ножками

Маша Фокина продемонстрировала свои ножки во всей красе.

Украинская модель, певица и актриса, а также внучка бывшего премьер-министра страны Витольда Фокина Маша продолжает радовать поклонников в Instagram яркими снимками.

На этот раз Маша порадовала подписчиков фото из салона красоты. Фокина без стеснения продемонстрировала свои стройные ноги и опубликовала все в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @sorelle_kiev @roksolanaroks @morozserj Публикация от (@mashafokina) 15 Окт 2020 в 10:45 PDT

"Моя прекрасная банда"

"Мур, мы любим гламур", - подписала один из снимков Маша.

Напомним, в середине сентября разгорелся большой скандал из-за высказываний Маши. По ее словам, она лично поспособствовала тому, чтобы его деда Витольда назначили первым заместителем главы Трехсторонней контактной группы в Минске. Это стало возможным благодаря хорошим отношениям девушки с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. После некоторых высказываний Фокина-старшего уволили с должности в конце сентября.