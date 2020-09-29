Фокин заявил, что не видит войны между Россией и Украиной на Донбассе

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что пока не видит войну между Украиной и РФ.

Об этом он сообщил на заседании комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

На вопрос одного из депутатов, есть ли война между Украиной и РФ, Фокин ответил, что он не политик и не может сделать такого определения, а также что не видит никакого подтверждения, чо на Донбассе идет война между Украиной и РФ.

Вместе с тем Фокин в своем выступлении отметил, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе поддерживает РФ.

Сегодня Витольд Фокин принимает участие в заседании парламентского комитета, на которое его пригласили депутаты. Они хотят задать ему вопросы по поводу его высказываний в СМИ.

Прямая трансляция с заседания:

Ранее эксперт-международник Игорь Соловей рассказал "Телеграфу", что стоит за заявлением Фокина о формировании международного правительства в ОРДЛО.